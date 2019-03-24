Эвакуация пассажиров с круизного лайнера Viking Sky приостановлена: судно буксируют к берегу (видео)

Мир

Эвакуация пассажиров с круизного лайнера Viking Sky приостановлена. Судно, двигатели которого вышли из строя в условиях сильного шторма, буксируют к берегу. Viking Sky, на котором удалось запустить три из четырех отказавших двигателей, два буксира сопровождают в порт города Молде. Судно, как ожидается, прибудет туда в воскресенье 24 марта вечером.

Как пишет The Guardian, к данному моменту с терпящего бедствие лайнера пятью вертолетами удалось вывезти 479 человек из 1373 находящихся на борту. Эвакуация проходила медленно: пассажиров по одному поднимали на борт вертолета, который за один раз мог перевезти не более 15−20 человек. Сообщается о 20 пострадавших. В основном, у них диагностированы ушибы, порезы и переломы. Большинство пассажиров лайнера — пожилые туристы из Великобритании, США и Канады.

Сообщается, что чудом удалось избежать более масштабной катастрофы: экипаж сумел поставить судно на якорь буквально в ста метрах от скал, о которые оно могло разбиться. Пассажирам, одетым в спасательные жилеты, пришлось ожидать помощи, стараясь не намочить ноги в холодной воде, которую заливало в двери и окна.