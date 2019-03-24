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Появились впечатляющие видео с борта потерпевшего бедствие у берегов Норвегии круизного лайнера (фото, видео)
Спасатели все еще продолжают продлившуюся всю ночь эвакуацию людей с круизного лайнера Viking Sky, потерпевшего бедствие 23 марта у западного побережья Норвегии. На борту судна, двигатель которого вышел из строя во время сильного шторма (волны достигали в высоту восьми-десяти метров), находилось почти 1400 человек — большинство из них американские и британские туристы, отправившиеся в 12-дневный круиз вокруг Норвегии. Пока что удалось эвакуировать около 300 пассажиров. Процесс идет медленно: людей вывозят вертолетами, поднимая их на борт по одному. Спустить спасательные шлюпки нет возможности из-за сильного ветра.
У одного из подоспевших на помощь спасательных судов Hagland Captain также сломался двигатель, и его экипаж пришлось эвакуировать по воздуху. Само судно сейчас дрейфует в море.
«Я была так напугана. Никогда в жизни мне не было так страшно», -рассказала одна из пассажирок Джанет Джейкоб, которая была в первой группе спасенных. Она также добавила, что полет на вертолете в безопасное место также был пугающим: из-за сильного ветра казалось, будто они попали в центр торнадо. «Я молюсь за безопасность все, кто находится на борту», — приводит слова Джанет издание The Guardian.
По меньшей мере 16 пассажиров лайнера получили травмы, трое из них госпитализированы — в том числе 90-летний мужчина и его 70-летняя жена, на которых обрушились панели потолка.
Между тем в сети появились пугающие видео, которые удалось отснять кому-то из пассажиров или членов экипажа на борту лайнера. На них видно, как на раскачивающемся судне мебель «летает», а людей швыряет из стороны в сторону.
CRUISE SHIP CHAOS: Furniture slides from side-to-side on a Norwegian cruise ship experiencing engine failure amid severe winds and choppy water. Rescue helicopters had to airlift more than 1,300 people from the distressed ship. https://t.co/vU7r8gwktS pic.twitter.com/UNdpuJ49aS— ABC News (@ABC) 24 марта 2019 г.
Just before the SHTF! #VikingSky #Mayday pic.twitter.com/NONvQl4dBr— Alexus Sheppard (@alexus309) 23 марта 2019 г.
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