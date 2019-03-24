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Происшествия

В Николаевской области местные жители массово отстреливают лебедей: в сети волна возмущения

20:37 24 марта 2019 46
Лебеди
Инф. «ФАКТОВ»

В селе Радостный сад Николаевской области местные жители начали стрелять лебедей. Об этом написала в Facebook пресс-секретарь прокуратуры Одесской области Инна Верба.

По ее словам, на местном водоеме плавало 46 птиц, а сейчас их не более 12. Пресс-представитель просит обратить внимание экологической инспекции на данную проблему.

Непосредственным свидетелем отстрела лебедей стала жительница села Алла Подпалая.

«В пятницу в камышах, я увидела снова одинокую птицу. В заливе стояло трое молодых парней и оживленно обсуждали. Увидев меня, стихли и повернулись спинами. У стадиона, позади меня… раздался выстрел… Я вернулась и увидела, как лебедь с криком взлетел, но тут же упал в воду… ЛЮДИ, опомнитесь! ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ?!!»" — написала Подпалая в Facebook.

«Это не люди, а нелюди», — пишет одна из пользователей в соцсетях.

«Красивые, верные птицы выбрали этот уголок, они поверили людям. А эти не-люди безжалостно их предают и убивают. Люди, будьте людьми, помните о законе бумеранга!» — добавила другая.

«Каждый год это происходит! И на моторной лодке с октябрского направления едут к нам и стреляют!» — написал еще один пользователь.

Как писали «ФАКТЫ», около месяца назад в Шевченковском райсуде Киева началось заседание по делу известного догхантера Алексея Святогора, объявленного в розыск и задержанного зоозащитниками в прошлом году.

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