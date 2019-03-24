Копию Томоса отвезут в Антарктиду на научную станцию "Академик Вернадский"

Украина

Копию Томоса об автокефалии Православной церкви Украины отвезут на украинскую научную станцию «Академик Вернадский», расположенную в Антарктиде. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.

Сообщается, что 25 марта в Михайловском Златоверхом соборе предстоятель ПЦУ Епифаний проведет молебен «на счастливое путешествие» 12 украинских полярников, которые отправятся на станцию ​​"Академик Вернадский".

«Владыка вручит участникам экспедиции копию Томоса, которая будет храниться на станции „Академик Вернадский“, в часовне Святого равноапостольного князя Владимира. Часовня на станции была возведена в 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича. По указанию „сверху“ возводить часовню было поручено УПЦ Московского патриархата», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что те участники экспедиции, которые являются верующими, «привержены идее» поместной церкви, поэтому выступают за то, чтобы перейти к ПЦУ.

Голосование за это решение состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции «Академик Вернадский» будут присутствовать сразу участники 23-й и 24-й УАЭ (украинской антарктической экспедиции), а также сезонный отряд ученых, уточнили в Антарктическом центре.

В Центре напоминают, что в 24-ю УАЭ впервые проведен открытый отбор участников, без гендерных ограничений. Подать документы можно было в течение октября-ноября прошлого года, и Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН получил рекордное количество заявок от тех, кто хотел в течение года работать на станции «Академик Вернадский». Все необходимые документы подали 178 человек, среди них 32 женщины. В состав попали 10 мужчин и две женщины. Руководителем избран доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Ивана Франко со значительным опытом зимовки в Антарктиде Игорь Дикий. Участники 24-й УАЭ отправляются из Киева 26 марта.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в школах Украины будут изучать исторически значимые события 2018−2019 годов — создание Православной церкви Украины и получение Томоса об автокефалии. Обе этих темы будут включены в вопросы школьной программы, в рекомендации учителям и в новые учебники.

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