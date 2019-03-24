- 23:53 Копию Томоса отвезут в Антарктиду на научную станцию "Академик Вернадский"
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Копию Томоса отвезут в Антарктиду на научную станцию "Академик Вернадский"
Копию Томоса об автокефалии Православной церкви Украины отвезут на украинскую научную станцию «Академик Вернадский», расположенную в Антарктиде. Об этом говорится в сообщении Национального антарктического научного центра.
Сообщается, что 25 марта в Михайловском Златоверхом соборе предстоятель ПЦУ Епифаний проведет молебен «на счастливое путешествие» 12 украинских полярников, которые отправятся на станцию "Академик Вернадский".
«Владыка вручит участникам экспедиции копию Томоса, которая будет храниться на станции „Академик Вернадский“, в часовне Святого равноапостольного князя Владимира. Часовня на станции была возведена в 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича. По указанию „сверху“ возводить часовню было поручено УПЦ Московского патриархата», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что те участники экспедиции, которые являются верующими, «привержены идее» поместной церкви, поэтому выступают за то, чтобы перейти к ПЦУ.
Голосование за это решение состоится во время ротации украинской антарктической экспедиции, когда на станции «Академик Вернадский» будут присутствовать сразу участники 23-й и 24-й УАЭ (украинской антарктической экспедиции), а также сезонный отряд ученых, уточнили в Антарктическом центре.
В Центре напоминают, что в 24-ю УАЭ впервые проведен открытый отбор участников, без гендерных ограничений. Подать документы можно было в течение октября-ноября прошлого года, и Национальный антарктический научный центр (НАНЦ) МОН получил рекордное количество заявок от тех, кто хотел в течение года работать на станции «Академик Вернадский». Все необходимые документы подали 178 человек, среди них 32 женщины. В состав попали 10 мужчин и две женщины. Руководителем избран доцент кафедры зоологии Львовского национального университета им. Ивана Франко со значительным опытом зимовки в Антарктиде Игорь Дикий. Участники 24-й УАЭ отправляются из Киева 26 марта.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в школах Украины будут изучать исторически значимые события 2018−2019 годов — создание Православной церкви Украины и получение Томоса об автокефалии. Обе этих темы будут включены в вопросы школьной программы, в рекомендации учителям и в новые учебники.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..