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В Венесуэле объяснили, зачем Путин отправил Мадуро два самолета с военными
Российские военнослужащие прибыли в столицу Венесуэлы Каракас для того, чтобы принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии, заявил высокопоставленный венесуэльский чиновник. По его словам, из визит проходит в рамках «продолжающегося военного сотрудничества двух союзников», пишет DW.
В частности, пояснил он, представители российских вооруженных сил намерены принять участие в переговорах по военной подготовке и стратегии венесуэльской армии, а также обсудить вопросы техобслуживания. Венесуэльский чиновник дал комментарий агентству AP на условиях анонимности в связи с секретным характером данной информации.
Издание напоминает, что в феврале армия Венесуэлы была приведена в боевую готовность в связи с анонсированными ранее поставками гуманитарной помощи из США. Президент США Дональд Трамп пригрозил венесуэльским военным тяжелыми последствиями в том случае, если они продолжат поддерживать главу Венесуэлы Николаса Мадуро.
Как известно, Венесуэла уже около двух месяцев переживает острейший политический кризис. 22 января — сразу после вступления Николаса Мадуро на пост главы государства на второй срок — в стране начались массовые акции протеста. На следующий день председатель оппозиционного Мадуро венесуэльского парламента Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности президента страны. Большинство стран Евросоюза, а также США, Канада, Австралия, часть стран Латинской Америки и Организация американских государств признали его в качестве легитимного лидера.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», два военных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в Каракасе с группой российских военных на борту. На этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, а также 35 т груза. Данные с портала Flightradar подтверждают эти сообщения, по ним видно, что российский АН-124 22 марта вылетел из сирийской Латакии, где находится военная база российской армии. По данным венесуэльского журналиста Хавьера Майорки, российские военные останутся в Каракасе для поддержки венесуэльской армии.
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