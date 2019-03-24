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Путин начал переброску военных в Венесуэлу: вскрылись резонансные детали
Два военных самолета Ан-124 и Ил-62 прибыли в международный аэропорт «Майкетия» в Каракасе с группой российских военных на борту. На этих самолетах в Венесуэлу прибыли 99 российских военнослужащих во главе с высокопоставленным генералом, а также 35 т груза, сообщают российские СМИ.
По их данным, Тонкошкуров является «опытным офицером, который неоднократно участвовал в военных действиях и награжден четырьмя боевыми орденами».
«В аэропорт „Майкетия“ прибыла группа из 99 российских военнослужащих под командованием генерал-майора Вооруженных сил Василия Тонкошкурова. Они были встречены в президентской ложе аэропорта руководителем отдела международных связей вице-адмиралом Марианни Матой, представителями российского посольства и венесуэльских вооруженных сил», — написал венесуэльский журналист Хавьер Майорка в Twitter.
Как писали «ФАКТЫ», 25 января стало известно, что в Венесуэлу направились российские наемники. Это могли быть люди из ЧВК «Вагнер» или из других похожих частных военных компаний. Они добирались в Каракас двумя чартерными рейсами через столицу Кубы Гавану. Их цель — защитить опального президента Венесуэлы Николаса Мадуро от любых попыток сторонников оппозиции задержать его.
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