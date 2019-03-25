"Похотливые ручонки": Варнава схватила за промежность звезду Comedy Woman

Шоу-бизнес

34-летняя Екатерина Варнава шокировала поклонников своей выходкой. Звезда схватила за промежность свою коллегу по Comedy Women, пишет «рупостерс».

На своей странице в инстаграме креативный продюсер Comedy Woman Наталья Еприкян опубликовала довольно неожиданную фотографию. На ней звезда шоу позирует в пижаме с армянским алфавитом, тогда как неизвестная девушка трогает ее сзади прямо за промежность.

«Наконец-то. 18+», — подписала выложенный в инстаграм снимок Еприкян. Поклонники Comedy Women по ногам и одежде узнали, что вместе с Еприкян на снимке позирует ее коллега Екатерина Варнава.

Фанаты Comedy Women были шокированы столь интимным фото, на котором Екатерина Варнава держит свою ладонь прямо в районе лобка Натальи Еприкян.

«Слишком горячо», «Похотливые ручонки ммммм…», «На приеме у элитного гинеколога», «Это порно, девочки», «Варнава подкралась незаметно?»,— написали пользователи сети.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину на пять лет из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, пожаловалась на травлю и унижения. Юмористка опубликовала в Instagram расширенный философский пост о тяжелом бытии творческих людей, посетовала на отсутствие свободы слова и самовыражения в современном мире. Также напомним, что недавно имя участницы Comedy Woman пополнило «черный список» украинского Минкульта.

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