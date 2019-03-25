- 3:55 "Похотливые ручонки": Варнава схватила за промежность звезду Comedy Woman
- 3:11 Жестокая месть жене: после ссоры на вечеринке пилот направил самолет на дом с гостями
- 2:50 В Венесуэле объяснили, зачем Путин отправил Мадуро два самолета с военными
- 2:02 Надежда на интернов: Супрун высказалась о нехватке врачей в Украине
- 1:21 Под Москвой тренер-педофил несколько месяцев насиловал 12-летнюю ученицу
- 0:58 В РФ экстренно госпитализирован легендарный ведущий «Утренней почты» Юрий Николаев, — СМИ
- 0:20 Ужин в «чудо-аквариуме»: в Норвегии открыли самый большой в мире подводный ресторан
- 0:18 Футбол на ТВ: где смотреть онлайн матчи отбора к Евро-2020
- 23:53 Копию Томоса отвезут в Антарктиду на научную станцию "Академик Вернадский"
- 23:38 Венгрия с Кадаром победила вице-чемпионов мира: видеообзоры матчей отбора к Евро-2020
"Похотливые ручонки": Варнава схватила за промежность звезду Comedy Woman
34-летняя Екатерина Варнава шокировала поклонников своей выходкой. Звезда схватила за промежность свою коллегу по Comedy Women, пишет «рупостерс».
На своей странице в инстаграме креативный продюсер Comedy Woman Наталья Еприкян опубликовала довольно неожиданную фотографию. На ней звезда шоу позирует в пижаме с армянским алфавитом, тогда как неизвестная девушка трогает ее сзади прямо за промежность.
«Наконец-то. 18+», — подписала выложенный в инстаграм снимок Еприкян. Поклонники Comedy Women по ногам и одежде узнали, что вместе с Еприкян на снимке позирует ее коллега Екатерина Варнава.
Фанаты Comedy Women были шокированы столь интимным фото, на котором Екатерина Варнава держит свою ладонь прямо в районе лобка Натальи Еприкян.
«Слишком горячо», «Похотливые ручонки ммммм…», «На приеме у элитного гинеколога», «Это порно, девочки», «Варнава подкралась незаметно?»,— написали пользователи сети.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Екатерина Варнава, которой запрещен въезд в Украину на пять лет из-за незаконного посещения оккупированного Крыма, пожаловалась на травлю и унижения. Юмористка опубликовала в Instagram расширенный философский пост о тяжелом бытии творческих людей, посетовала на отсутствие свободы слова и самовыражения в современном мире. Также напомним, что недавно имя участницы Comedy Woman пополнило «черный список» украинского Минкульта.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...