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Украина

Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пополнила «черный» список Минкульта

14:34 22 марта 2019 68
Екатерина Варнава
Инф. «ФАКТОВ»

Имя участницы Comedy Woman, телеведущей Екатерины Варнавы, которой в 2017 году из-за выступлений в аннексированном Крыму был на пять лет запрещен въезд в Украину, пополнило «черный список» украинского Минкульта.

Список Министерства культуры пополняется по мере поступления соответствующих обращений от Службы безопасности Украины. Екатерина Владимировна Варнава попала в этот перечень 21 марта 2019 года.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта этого года списки Минкульта пополнил итальянский певец Карриззи Альбано (сценический псевдоним Аль Бано). В 2014 году он поддержал аннексию Крыма, а в 2016 году публично назвал президента Владимир Путин «политиком номер один».

Сам певец, забыв поддержку аннексии украинского Крыма, заявил, что собирается подать в Евросуд по правам человека, оспорить запрет на въезд и истребовать от Украины крупную денежную компенсацию.

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