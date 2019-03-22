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Звезда Comedy Woman Екатерина Варнава пополнила «черный» список Минкульта
Имя участницы Comedy Woman, телеведущей Екатерины Варнавы, которой в 2017 году из-за выступлений в аннексированном Крыму был на пять лет запрещен въезд в Украину, пополнило «черный список» украинского Минкульта.
Список Министерства культуры пополняется по мере поступления соответствующих обращений от Службы безопасности Украины. Екатерина Владимировна Варнава попала в этот перечень 21 марта 2019 года.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в начале марта этого года списки Минкульта пополнил итальянский певец Карриззи Альбано (сценический псевдоним Аль Бано). В 2014 году он поддержал аннексию Крыма, а в 2016 году публично назвал президента Владимир Путин «политиком номер один».
Сам певец, забыв поддержку аннексии украинского Крыма, заявил, что собирается подать в Евросуд по правам человека, оспорить запрет на въезд и истребовать от Украины крупную денежную компенсацию.
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