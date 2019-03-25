Ждет ли Украину новый Майдан? Названы условия возникновения массовых протестов

Политика

Для того, чтобы в Украине начался третий Майдан должен быть какой-то толчок, который его запустит. Об этом заявила известный социолог, глава фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

«Чтобы готовность к протесту вылилась в реальный протест, необходимы три фактора. Во-первых, какой-то толчок, шаг со стороны власти, который сразу возмутит большое количество людей. В 2005-м — это фальсификации выборов 2013-м — избиение студентов, показано очень эмоционально почти на всех телеканалах. Во-вторых — наличие политиков, которым доверяют. Оранжевая революция была организована политиками. Революция Достоинства была стихийной, но политики, которые впоследствии начали выступать от ее имени, имели доверие протестующих. И не только. Кличко на тот момент доверяли около 50% населения страны, Яценюку — 45%, столько же было у Порошенко, у Тягнибока — 35%. В-третьих, люди должны понимать, что будет в итоге. 2005 этим результатом должно было стать президентство Ющенко. 2014-го, что бы там ни говорили о евроинтеграции, главное было, чтобы ушел Янукович. Чтобы пришла другая власть», — сказала она.

По словам Бекешкиной, без такого толчка даже очень сильный показатель готовности к протесту не обязательно приводит к нему, пишет «Зеркало недели».

«Даже пиковый показатель готовности к протесту совсем не обязательно выливается в протест. Самый высокий уровень готовности к протестам был в Украине в 1998—1999 годах, когда людям годами не выплачивали зарплаты. Затем был критический момент — 40% готовности к протесту, когда в начале 2015 года обвалилась гривна. Но массовых выступлений не произошло. Зато они состоялись в 2005 и в 2013 годах, когда показатель не поднимался выше 20%. Я думаю, этого все же вполне достаточно. Учитывая, что и в событиях Оранжевой революции, и Революции Достоинства, согласно социологии, участвовало около 15% населения», — сказала социолог.

Как писали «ФАКТЫ», ранее известный советский диссидент Семен Глузман заявил, что новый Майдан в Украине может быть очен опасен для общества, так как страна переполнена оружием.

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