Спорт

Футболист сборной Швейцарии не помнит, как грузин спас ему жизнь во время матча (фото, видео)

Футболист сборной Грузии Жано Ананидзе спас жизнь игроку команды Швейцарии Фабиану Шеру во время поединка отборочного турнира Евро-2020 в Тбилиси (0:2).

На 25-й минуте встречи Шер потерял сознание после столкновения головами с защитником грузин Джемалом Табидзе. У швейцарца запал язык, но Ананидзе, находившийся поблизости, достал язык из горла соперника, пока к тому на помощь спешили медики. Швейцарец в итоге пришел в себя и провел на поле весь матч.

Матч Грузия — Швейцария. Фабиан Шер жестко сталкивается головами с Джемалом Табидзе. Швейцарец теряет сознание. Жано Ананидзе мгновенно реагирует и достает у него запавший язык. Поступок pic.twitter.com/ReYuOuEsyB — Руслан Абушкин (@abushkin) 24 марта 2019 г.

Позже защитник «Ньюкасла» и сборной Швейцарии Фабиан Шер признался, что не помнит момент, как потерял сознание.

«Выглядит ужасно, я ничего не помню. Я выключился на несколько секунд. Голова до сих пор болит. Шея ноет, на лбу синяк. Но это того стоило», — приводит слова Фабиана Шера издание Blick.

Кстати, швейцарцы поблагодарили Ананидзе за оказанную помощь.

«Наш врач отправил ему сообщение, сказав, что тот все сделал правильно. Когда врач прибыл на поле, наши игроки также сделали все лучшим образом. Еще раз спасибо Жано за то, что он убедился, в том, что Фабиан не задохнется из-за западения языка. Мы не можем не отметить то, что он сделал. Но мы уверены, что любой швейцарский игрок сделал бы тоже самое для другого футболиста после столкновения в воздухе или в случае любой другой опасности. Мы рады отметить, что Жано отреагировал очень-очень быстро. Когда Грузия и Швейцария сыграют ответный матч в отборе на Евро-2020, мы еще раз убедимся, чтобы Грузинская федерация получила нашу благодарность», — сказал пресс-атташе сборной Швейцарии Марко фон Ах.

*Жано Ананидзе

Напомню, что в 2014 году другой грузин Джаба Канкава таким же образом оказал первую помощь Олегу Гусеву в матче чемпионата Украины между «Днепром» и киевским «Динамо».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роман Зозуля в матче чемпионата Испании спас жизнь одноклубнику.

Фото Getty Images, blick. ch



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