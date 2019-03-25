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Мир

НАТО усиливает военное присутствие в Черном море

11:44 25 марта 2019 21
Йенс Столтенберг
Инф. «ФАКТОВ»

НАТО усиливает свое военное присутствие в Черном море в ответ на активную милитаризацию этого региона Россией после незаконной аннексии Крыма. Об этом в Тбилиси заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Грузии Мамука Бахтадзе.

«Черное море имеет большое значение как для НАТО, так и для Грузии. Мы должны осознавать — то, что мы видим — это существенная милитаризация Россией региона Черного моря, особенно после незаконной аннексии Крыма. Мы также видели агрессивные действия России против украинских кораблей недалеко от Азовского моря и Керченского пролива. (В ответ) НАТО увеличило свое присутствие в Черном море, и мы работаем вместе с Грузией над решением вызовов в сфере безопасности в Черноморском регионе», — отметил генеральный секретарь Альянса, передает Укринформ.

По его словам, сейчас НАТО увеличило число своих военных кораблей в регионе Черного моря, также проводит воздушное патрулирование. Также увеличено присутствие сил НАТО на суше, в частности, в Румынии, а также благодаря совместной работе Альянса с партнерами в Черноморском регионе, такими как Грузия.

Как писали «ФАКТЫ», 23 марта в морской порт Одессы вошел и ошвартовался у причала корабль французских ВМС M653 «Capricorne». Цель визита — поддержка двустороннего сотрудничества в военно-морской сфере и безопасности на море. Запланированы учения с кораблями ВМС ВС Украины по программе PASSEX.

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