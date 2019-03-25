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Три украинских спортсмена стали чемпионами Европы по стрельбе (фото)
Украинские спортсмены успешно выступили на чемпионате Европы по стрельбе, который проходил в хорватском Осиеке. Наши стрелки завоевали три комплекта медалей континентального первенства, два из которых — высшей пробы.
Чемпионами Европы в смешанных парах стали Елена Костевич и Олег Омельчук. В финальном раунде на 10-метровой дистанции украинцы набрали 486 очков, всего на 0,9 балла опередив соперников из России.
«Мы были одними из претендентов, но нам удалось получить золото. Я должна признаться, что очень счастлива, удача была на нашей стороне», — передает слова Костевич сайт Xsport.ua.
* Костевич и Омельчук на высшей ступени пьедестала
Также золотую награду завоевал Павел Коростылев (на фото в заголовке по центру). В финале дисциплины ПП-3, в которой спортсмены производят по 60 выстрелов с 10-метровой дистанции, наш спортсмен набрал 241,3 очка, чего хватило для того, чтобы взойти на высшую ступень пьедестала.
Добавлю, что женская команда в составе Елены Костевич и Анны Левковской стала серебряным призером в стрельбе из травматического пистолета. В решающем спарринге наши соотечественницы уступили немкам — 8:16.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что украинские спортсмены установили новый мировой рекорд по пулевой стрельбе в миксте.
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