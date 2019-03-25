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Брижит Макрон посоревновалась в элегантности с главной звездой Китая (фото, видео)
Председатель КНР Си Цзиньпин посетил с официальным визитом княжество Монако и Францию. До прибытия в Париж китайский лидер побывал в курортном городе Ницца, где состоялась его встреча с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Как сообщает South China Morning Post, прежде, чем приступить к деловым переговорам, лидеры двух стран и их жены вместе пообедали в неформальной обстановке.
Внимание журналистов гламурных изданий было приковано к нарядам дам. 65-летняя мадам Макрон, бывшая учительница, как обычно выглядела безупречно в платье и пальто голубовато-сиреневого цвета лаванды и в черных туфлях на высоком каблуке. Однако на этот раз у нее была серьезная соперница. 56-летняя Пэн Лиюань также славится умением себя подать. Знаменитая в Китае певица, исполнительница народных песен, задает модные тренды у себя в стране, одеваясь с изысканным вкусом. Китайский модельер Ма Кэ создает одежду для первой леди Китая вручную. Пэн Лиюань и на этот раз не ударила лицом в грязь. В элегантном черном платье в белый горошек, с черным поясом и с рукавами длиной три четверти китайской звезде, пожалуй, удалось на этот раз стать победительницей в негласном соревновании стилей. Впрочем, мнения западных издания на этот счет разделились: обе дамы были хороши.
фото Twitter и Closer
Ранее «ФАКТЫ» писали, что звезда «Гарри Поттера» Эмма Уотсон в «пижаме» встретилась с Эммануэлем и Брижит Макрон.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..