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- 14:24 Брижит Макрон в алом платье дала ужин в честь гостей из Китая, пригласив на него французских кинозвезд
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Брижит Макрон в алом платье дала ужин в честь гостей из Китая, пригласив на него французских кинозвезд (фото)
Официальный визит во Францию председателя КНР Си Цзиньпин и его жены Пэн Лиюань, который начался в курортном городе Ницца, продолжился в столице страны Париже. Вечером 25 марта президент Франции Эммануэль Макрон и его супруга Брижит дали в Елисейском дворце торжественный ужин в честь высоких гостей.
Мероприятие напоминало церемонию вручения кинопремий. К резиденции президента съезжались машины знаменитостей. Как пишет французское издание Elle, на ужин были приглашены более 200 человек -в том числе французская кинозвезда и секс-символ Ален Делон (который для своих 83 лет все еще в неплохой форме), актриса и певица Элен Ролле (сериалы «Грезы любви», «Элен и ребята»), знаменитый французский композитор Жан-Мишель Жарр (автор и постановщик грандиозных музыкально-световых шоу), а также самый богатый человек Европы Бернар Арно — президент группы компаний LVMH Moët Hennessy — Louis Vuitton. Бизнесмена сопровождала жена-пианистка Элен Мерсье.
65-летняя мадам Макрон была в вечернем платье алого цвета с серебристой вышивкой и разрезом сбоку, а также в серебристых туфлях. Известная в Китае певица Пэн Лиюань оделась в темно-синее платье с кружевом, сшитое в стиле традиционной национальной одежды.
Ален Делон
Элен Ролле
Бернар Арно и Эллен Мерсье
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Брижит Макрон посоревновалась в элегантности с главной звездой Китая.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!