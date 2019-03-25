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Наука и технологии

Новые iPad Air и iPad mini: онлайн-трансляция презентации Apple (видео)

12:21 25 марта 2019 125
Онлайн-трансляция презентации Apple
Инф. «ФАКТОВ»

Компания Apple 25 марта проведет презентацию своих очередных новинок. За неделю до назначенной презентации компания неожиданно представила две новинки — новый iPad Air и новый iPad mini.

iPad Air

Согласно свежей информации, обновленный iPad Air получит ультратонкий корпус, дисплей Retina 10,5 дюйма с технологией True Tone и чип Apple A12 Bionic, который должен повысить производительность устройства на 70% и в целых два раза увеличить его графические возможности.

iPad mini

В данном случае пользователи могут довольствоваться 7,9-дюймовым экраном Retina с технологией True Tone, в планшет также встроен чип A12. «Младший» iPad позиционируется компанией как «идеальный блокнот» на каждый день.

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