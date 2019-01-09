В сети показали дизайн нового iPhone XI (видео)

Наука и технологии

В сеть попали фото неанонсированного iPhone XI. Ключевой особенностью будущего флагмана от Apple стал оригинальный фотомодуль с нетипичным для гаджетов этого бренда количеством сенсоров.

Так, объективы не выстроены в ряд, а расположены на квадратной площадке на задней панели смартфона с LED-вспышкой, пишет Digit.in.

Характеристики и назначение датчиков пока неизвестны. Возможно, речь идёт об основном сенсоре, телеобъективе и ToF-модуле, способном определять расстояние до объектов и создавать 3D-модели для приложений с функциями дополненной реальности. Также стоит отметить, что массивный блок камер новинки ощутимо выступает из стеклянной задней панели.

Следует отметить, что iPhone 2019 года находится на этапе разработки, и до релиза дизайн гаджета может претерпеть некоторые изменения. Релиз новой линейки iPhone, по традиции, должен состояться в сентябре этого года.

Как писали «ФАКТЫ», в сентябре 2018 года компания Apple показала новую линейку своих смартфонов, которая пополнилась тремя моделями. Так были продемонстрированы 6,1-дюймовый iPhone Xr с ЖК-дисплеем, 5,8-дюймовый iPhone XS с OLED-дисплеем и 6,5-дюймовый iPhone XS Max с OLED-дисплеем.

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