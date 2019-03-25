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«Нельзя менять главнокомандующего», — Шухевич
Народный депутат Украины Юрий Шухевич поддержал Петра Порошенко. В специальном обращении для украинских телеканалов Шухевич заявил, что менять главнокомандующего сейчас недопустимо.
«Мы живем в очень сложное время, и в данный момент менять главнокомандующего — это недопустимо, — сказал Юрий Шухевич. — Это может нас привести к катастрофе».
Сын легендарного главнокомандующего УПА Романа Шухевича призвал украинцев сплотиться, так как в только в единстве залог нашей победы.
«В это сложное время призываю вас оставить всякие эмоции, оставить раздоры и объединиться всем во имя великой победы», — заявил Юрий Шухевич.
Напомним, 22 марта активисты во время пресс-конференции поддержали действующего президента, а выдающиеся украинские писатели в своем воззвании к соотечественникам призвали голосовать за Петра Порошенко.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...