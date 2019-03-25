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Политика

«Нельзя менять главнокомандующего», — Шухевич

12:25 25 марта 2019 157
Народный депутат Юрий Шухевич
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Народный депутат Украины Юрий Шухевич поддержал Петра Порошенко. В специальном обращении для украинских телеканалов Шухевич заявил, что менять главнокомандующего сейчас недопустимо.

«Мы живем в очень сложное время, и в данный момент менять главнокомандующего — это недопустимо, — сказал Юрий Шухевич. — Это может нас привести к катастрофе».

Сын легендарного главнокомандующего УПА Романа Шухевича призвал украинцев сплотиться, так как в только в единстве залог нашей победы.

«В это сложное время призываю вас оставить всякие эмоции, оставить раздоры и объединиться всем во имя великой победы», — заявил Юрий Шухевич.

Напомним, 22 марта активисты во время пресс-конференции поддержали действующего президента, а выдающиеся украинские писатели в своем воззвании к соотечественникам призвали голосовать за Петра Порошенко.

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