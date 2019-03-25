Фильм «Дамбо» культового режиссера Тима Бертона и другие кинопремьеры недели

Шоу-бизнес

Кинообзор

В украинский прокат вышли восемь новых фильмов. Отечественных картин среди них, к сожалению, в этот раз нет. Премьерой недели безусловно является «Дамбо» — фэнтези для семейного просмотра, снятого по мотивам одноименного классического мультфильма Уолта Диснея. Поклонники Мела Гибсона смогут увидеть любимого актера в боевике «Закатать в асфальт». Ценителей европейского кинематографа ждут норвежская драма «Белый лебедь» и французская комедия «Плейбой под прикрытием». Фантастический жанр представлен американским триллером «Битва за Землю». Среди трех фильмов ужасов, которые решено выпустить в прокат одновременно, выделяется новая картина лауреата премии «Оскар» Джордана Пила «Мы».

«Дамбо»

(0+, США, Walt Disney, приключения, фэнтези)

В 1941 году легендарный Уолт Дисней снял полнометражный мультфильм «Дамбо» о слоненке, который умел летать. Эта трогательная история завоевала сердца десятков миллионов зрителей во всем мире. И вот теперь студия Walt Disney приготовила «живую» версию этой классической истории. Напомним, это уже третий художественный фильм, выпущенный знаменитой киностудией на основе старых популярных мультфильмов. Первым была «Книга джунглей», собравшая в 2016 году в мировом прокате 966 миллионов долларов. Затем в 2017 году вышел мюзикл «Красавица и чудовище». Кассовые сборы составили 1 миллиард 264 миллиона долларов. Руководство Walt Disney утвердилось в том, что находится на правильном пути. В нынешнем году зрителей ждут три таких премьеры — «Дамбо», «Король Лев» и «Аладдин».

Каков бюджет фильма о летающем слоненке, студия пока не сообщает. По прогнозам, первый уик-энд в мировом прокате должен принести картине от 58 до 75 миллионов долларов. Интересно, что в Украине прокатчики не установили для «Дамбо» никаких возрастных ограничений. В большинстве стран мира, включая США, фильм рекомендуется смотреть детям в присутствии родителей. По всей видимости, это вызвано тем, что снял картину культовый режиссер Тим Бертон. Признанный мастер фэнтези славится тем, что любит добавить мрачных красок даже в сказки. Достаточно вспомнить его фильмы «Эдвард Руки-Ножницы», «Чарли и шоколадная фабрика», «Алиса в стране чудес», «Дом странных детей мисс Сапсан».

В отличие от «Книги джунглей» и «Красавицы и чудовища», режиссеры которых строго следовали сценариям старых мультфильмов, Бертон ввел в историю о Дамбо новых персонажей. Он уверен, что от этого фильм только выиграл. Также была написана новая музыка к картине.

В «Дамбо» снялись звезды Голливуда Колин Фаррелл («Фантастические звери и где их искать»), Майкл Китон (актер сыграл у Бертона почти 30 лет Бэтмена в двух первых фильмах об этом супергерое), Дэнни де Вито (в фильме Бертона «Бэтмен возвращается» исполнил роль главного злодея — Человека-пингвина), Ева Грин (играла у Бертона в фэнтези «Мрачные тени» и «Дом странных детей мисс Сапсан»), а также ветеран Голливуда Алан Аркин (премия «Оскар» за роль второго плана в фильме «Маленькая мисс Счастье»).

«Битва за Землю»

(12+, США, Focus Features, фантастический триллер, бюджет — 25 миллионов долларов)

Действие фильма происходит в недалеком будущем. На Землю высадились инопланетяне. Одним из первых городов, где они появились, был Чикаго. Там ввели военное положение. Жителям запретили покидать город, но многие пытались это сделать. Главные герои картины — два брата, чьих родителей убили инопланетяне…

Снял фильм британский режиссер и сценарист Руперт Уайатт («Восстание планеты обезьян»). В «Битве за Землю» снялись известные актеры Джон Гудмен («Конг: Остров Черепа»), Вера Фармига (премия «Оскар» за роль в фильме «Мне бы в небо»), Эштон Сэндерс («Лунный свет»). В американский прокат фильм вышел 15 марта. Пока кассовые сборы у него скромные — 4,7 миллиона долларов.

«Закатать в асфальт»

(16+, США, Summit Entertainment, криминальная драма, боевик, бюджет — 15 миллионов долларов)

Двое американских полицейских отстранены от службы на неопределенный срок за жесткое задержание подозреваемого. Видео их действий стало достоянием СМИ. Журналисты раздули скандал. Оставшись без работы и средств к существованию, напарники вынуждены искать другой способ заработать. К тому же обоих подталкивают к этом жизненные обстоятельства. И они пускают в ход имеющиеся связи в преступном мире…

Фильм снял режиссер, писатель, сценарист Стивен Крэйг Цалер («Костяной томагавк»). Главные роли исполнили знаменитый актер и режиссер Мел Гибсон («Неудержимые 3»), популярные актеры Винс Вон («По соображениям совести»), Дон Джонсон («Джанго освобожденный»), Томас Кречманн («Мстители: Эра Альтрона»). Американские кинокритики дали положительные оценки фильму.

«Белый лебедь»

(12+, Норвегия, Maipo Film, биографическая драма)

Фильм рассказывает о жизни легендарной норвежской спортсменки Сони Хени. Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию по праву считается одной из тех, кому этот вид спорта обязан своей популярностью. В 30-х годах Соня завершила карьеру и отправилась покорять Голливуд. Ей это удалось, однако личная жизнь фигуристки и актрисы не сложилась.

Роль Сони исполнила Ине Мари Уилманн (сериал «Выход»). Сняла картину режиссер Анне Севитски. Мировая премьера состоялась в январе 2019 года в рамках международного кинофестиваля Sundance в США.

«Плейбой под прикрытием»

(12+, Франция, Les Films du 24, комедийный боевик)

Главный герой этого фильма — крутой телохранитель и частный детектив, которого еще 30 с лишним лет назад придумал автор японских комиксов манга Ходзе Цукаса. Манга «Городской охотник» пользовалась огромной популярностью во всех азиатских странах. Ее не раз экранизировали. До сих пор наиболее успешной киноверсией считался комедийный боевик 1993 года «Городской охотник» с Джеки Чаном в главной роли.

В оригинале герой манги носит имя Ре Саэба. Он принимает заказы исключительно от женщин, потому что является бабником и готов волочиться за каждой юбкой. И вот теперь французы решили снять свою версию. Они дали главному герою новое имя — Ники Ларсон. Но от этого его сущность не изменилась. Плейбой-детектив получает необычное задание — оберегать чудесные «духи Купидона» — парфюм, который делает неотразимым и сексуально притягательным любого, кто им воспользуется.

Снял фильм режиссер Филипп Лашо («Superнянь»). Он же исполнил главную роль. Компанию ему составили Элоди Фонтан («Безумная свадьба») и лауреат премии «Сезар» Дидье Бурдон («Мадам Ирма»). Во Франции «Плейбой под прикрытием» вышел в прокат в начале февраля и собрал 13 миллионов долларов.

«Другой»

(16+, Ирландия — Великобритания — Бельгия, Savage Productions, фильм ужасов)

Мать-одиночка уехала из города вместе с маленьким сыном, спасаясь от крупных неприятностей. Она поселилась в глуши рядом с лесом. В этой местности есть некая таинственная впадина, которая начинает негативно воздействовать на ребенка…

Премьера фильма состоялась в январе 2019 года на международном кинофестивале Sundance в США. Это режиссерский дебют ирландца Ли Кронина, который раньше снимал короткометражки. Главные роли исполнили дебютантка Шона Керзлейк и Джеймс Космо («Чудо-женщина»).

«Мы»

(16+, США, Universal Pictures, фильм ужасов, бюджет — 20 миллионов долларов)

«Мы» — новая режиссерская работа американца Джордана Пила, который громко заявил о себе в 2017 году, сняв триллер «Прочь». Картина принесла ему премию «Оскар» за лучший оригинальный сценарий. При очень скромном бюджете 4,5 миллиона долларов, она собрала в мировом прокате 255,4 миллиона долларов!

Главную женскую роль в фильме «Мы» исполнила обладательница премии «Оскар» Лупита Нионго («12 лет рабства»). Также в картине сыграла Элизабет Мосс, обладательница премий «Золотой глобус» и «Эмми», звезда культового сериала «Рассказ служанки». Главная мужская роль досталась Уинстону Дьюку, известному по фильму «Черная пантера».

Пил утверждает, что «Мы» — это логическое продолжение его первого фильма «Прочь». Режиссер снова исследует темные стороны человеческой натуры. Картина изобилует неожиданными поворотами и держит в напряжении от первой до последней секунды, утверждают западные критики. В ней рассказывается о семье, члены которой вместе с друзьями отправляются отдохнуть в доме на морском побережье. И вдруг там появляются непрошенные гости — их абсолютные двойники… В США «Мы» вышли в прокат 22 марта и собрали уже 87 миллионов долларов. Это отличный старт.

«Омен: Перерождение»

(16+, США, Orion Pictures, фильм ужасов, бюджет — 6 миллионов долларов)

Фильм не имеет никакого отношения к легендарной киносерии «Омен», первая часть которой вышла в 1976 году. В оригинале картина называется The Prodigy, что переводится как вундеркинд, одаренный ребенок. Именно таким является герой фильма, восьмилетний Майлз. Уровень его знаний значительно выше, чем у других детей такого возраста. Однако родители начинают замечать в сыне необъяснимую агрессивность, жестокость. Спустя некоторое время они начинают понимать, что Майлз каким-то мистическим образом связан с серийным убийцей, застреленным полицией в тот момент, когда мальчик издал свой первый крик при рождении.

Снял картину американский режиссер Николас Маккарти («У дверей дьявола»). Главную женскую роль исполнила актриса Тейлор Шиллинг («Титан»). Роль Майлза досталась дебютанту Джексону Роберту Скотту. Главную мужскую роль сыграл популярный канадский актер Колм Фиори («Новый Человек-паук. Высокое напряжение»). Критики высоко отметили игру актерскую игру, а вот сценарий им показался слабым. В прокат США и Канады фильм вышел в начале февраля и собрал 18,7 миллиона долларов.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о фильмах, которые вышли в украинский прокат на прошлой неделе.



Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter