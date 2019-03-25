Родила и сразу зарезала младенца: в Прикарпатье вынесен приговор матери-убийце

Происшествия

Богородчанский районный суд Ивано-Франковской области признал виновной местную жительницу в убийстве новорожденного. Это был пятый ребенок 25-летней женщины. Ее приговорили к одному году и шести месяцам лишения свободы.

Женщина скрывала свою беременность. Муж подозревает, что она нагуляла дитя от другого, поэтому и держала все в тайне.

На суде она оправдывалась тем, что у семьи тяжелое материальное положение. Ей приходится ухаживать не только за четырьмя своими детьми, но и за больной свекровью, прикованной к постели. К тому же муж пригрозил выгнать ее из дому, если она опять забеременеет, поэтому, мол, все и скрывала. Подсудимая уверяла суд, что не собиралась убивать ребенка, а планировала после родов отдать его в детский дом. Как наносила удары ножом — не помнит. Теперь сожалеет о случившемся.

— Находясь на территории двора за своим домом, женщина самостоятельно, без помощи посторонних лиц и медицинских работников, родила живого ребенка. Сразу после родов нанесла несколько целенаправленных ударов ножом в шею и заушный участок головы младенцу, вследствие чего он умер, — сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

Напомним, в Ровно 21-летняя женщина убила свою маленькую дочь. Полицейские выяснили, что смерть наступила в результате ножевого ранения шеи, которое мать нанесла ребенку, возраст которого один месяц. По предварительной информации, женщина находится на психиатрическом учете. Она приехала в Ровно из Запорожья получать высшее образование. Закончив вуз, жила в квартире 26-летнего гражданского мужа и его матери.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Николаеве мать с особой жестокостью убила третьего ребенка. В ходе следствия выяснилось, что мать нанесла младенцу 22 удара ножницами, а затем выбросила его в мусорный контейнер.

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