Украинская полиция откажется от автоматов Калашникова и пистолетов Макарова: названа причина

Украина

Вместо еще советских автоматов Калашникова и пистолетов Макарова Нацполиция Украины планирует закупить немецкие пистолеты-пулеметы МР5. Об этом заявил глава Нацполиции Сергей Князев.

«У нас амбициозная цель — на 90% отказаться от традиционных автоматов Калашникова, пистолетов Макарова, ТТ, заменив их современным европейским оружием. Непрофессионалы часто спрашивают, оправданно ли это, учитывая значительные запасы АКМов и боеприпасов к ним. Отвечаю: оправданно. И уже принято решение о закупке немецких пистолетов-пулеметов МР-5, которыми будет обеспечен каждый патрульный наряд», — сказал он в интервью газете «Сегодня».

По словам главы Нацполиции, пистолеты-пулеметы МР-5 лучше всего подходит именно для полицейских функций.

«Проще говоря, автомат Калашникова создавался для военных, чтобы убивать. У полиции другие задачи. Перед нами не враги, а правонарушители. Наша задача — сохранить жизнь преступника и сберечь собственную. МР-5 — менее летальное оружие. И гораздо эффективнее для обезвреживания правонарушителя. Это тоже черта сервисной службы», — подчеркнул он.

При этом Князев отметил, что подразделения полиции в зоне ООС не будут переводить на использование МР-5.

«Подразделения полиции, задействованные на востоке Украины и временно подчиненные командующему ООС генералу Наеву, оснащаться немецкими пистолетами-пулеметами не будут. Их задачи остаются прежними», — отметил Князев.

Генерал отметил, что в отдельных подразделениях полиции также используют пистолеты «Форт», скорострельные штурмовые винтовки. Они востребованы Нацполицией или забыты?

«Штурмовые винтовки хорошо показали себя на востоке Украины. Они достаточно эффективны. У нашего спецназа КОРД, других структур на вооружении находятся те стволы, которые заложены в их функционал», — уточнил главный полицейский Украины.

Как сообщали «ФАКТЫ», в Нацполиции ведется набор в будущие вертолетные подразделения, которые начнут работать с 2020 года. Национальная полиция планирует задействовать вертолеты для поддержки наземных групп при проведении спецопераций, а также для обнаружения различных видов преступлений.

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