Точка невозврата в прошлое еще не пройдена, — Порошенко

Политика

В ближайшие пять лет Украина пройдет точку невозврата к прошлому. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко.

«Важно, что мы в следующие пять лет реализации нашего плана… Будем реалистами, будем говорить только правду, возможно, мы не пересечем еще финишную ленту, но точно заявляю, что в следующие пять лет мы уже пройдем точку невозврата», — сказал он на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом Национального университета биоресурсов и природопользования Украины в Киеве.

Он подчеркнул, что хотя Украина за последние пять лет не прошла точку невозврата, однако сделала много на этом пути и немного приблизилась к членству в Европейском союзе, а также к членству в НАТО.

«Я должен констатировать… — точку невозврата, к сожалению, мы не прошли, но… каждый наш шаг в этом направлении, — это поражение Путина, это — уверенность в наших силах, это уважение, которое демонстрируют наши партнеры — из Европейского союза, из стран „Большой семерки“, из США, партнеры по НАТО», — сказал Порошенко, сообщает сайт президента.

По его словам, Украины за последние пять лет сделала намного больше, чем за 23 года до этого.

«Украина никогда не имела такого огромнейшего авторитета», — заявил Порошенко.

Как писали «ФАКТЫ», ранее Порошенко объяснил выгоды для Украины от вступления в НАТО.

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