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Порошенко объяснил, чем выгодно украинцам вступление страны в НАТО
Украина сегодня тратит 6% своего валового внутреннего продукта (ВВП) на сектор обороны, а после вступления в НАТО сможет уменьшить расходы на оборону втрое, ведь норма НАТО — 2%. Об этом президент Петр Порошенко написал в своем Twitter.
«Украина вынуждена нести большие расходы на оборону в связи с войной и агрессией. Сейчас мы тратим 6% ВВП на сектор обороны. В то же время, норма НАТО — 2%», — сообщил глава государства.
Україна вимушена нести великі витрати на оборону у зв’язку з війною та агресією. Зараз ми витрачаємо 6% ВВП на сектор оборони. В той же час, норма НАТО — 2%. Перебуваючи в НАТО, Україна матиме можливість втричі скороти видатки і спрямувати їх на соціально-економічний розвиток— Петро Порошенко (@poroshenko) March 22, 2019
Все сэкономленные средства наша страна сможет направить на социально-экономическое развитие, что приведет к повышению благосостояния украинцев.
Кроме того, Порошенко уверен, что вступление Украины в Североатлантический альянс также позволит повысить уровень безопасности в стране. Об этом он сказал во время выступления на одном из телеканалов.
«И третья позиция: украинцы перестанут гибнуть», — сказал Порошенко, добавив: «Именно поэтому пребывание в оборонном блоке настолько важно».
Отвечая на вопрос, когда будет отменен военный сбор, он ответил: «На следующий день после окончания войны».
Напомним, ранее генсек Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический Альянс приветствует евроатлантические стремления относительно членства Украины в НАТО, отметив, что НАТО единогласно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины и обязательства оборонного блока для поддержки Украины с проведением реформ в рамках широкого пакета помощи.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», президент Украины Петр Порошенко заявил, что не исключает введения для людей, получающих минимальную социальную выплату, ежегодной «13-й пенсии».
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