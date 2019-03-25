Бывшему руководству "Укрспецэкспорта" объявлено подозрение в афере на 24 миллиона долларов

Происшествия

Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшим руководителям ГК «Укрспецэкспорт», которые в результате коррупционных действий завладели почти 24 млрд долларов США (на момент совершения преступления по официальному курсу НБУ это составляло более 190 млрд. гривен). Об этом в Facebook сообщила спикер генпрокуратуры Лариса Сарган.

По ее информации, на протяжении 2010−2012 годов руководство «Укрспецэкспорт» заключило соглашение о сотрудничестве с иностранной компанией, зарегистрированной в Объединенных Арабских Эмиратах, исключительно для оформления документов и получения денег за якобы хозяйственные операции, которые никогда не совершались.

«В результате противоправного перечисления денежных средств без выполнения каких-либо работ и услуг ГК „Укрспецэкспорт“ по внешнеэкономическим контрактам, завладели денежными средствами на сумму 23 870 458 долларов США, что согласно официальному курсу НБУ на момент совершения преступления составляет 190 062 578 грн., то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины», -пишет Сарган.

Сарган отмечает, что несмотря на аферы в оборонной сфере, один из подозреваемых бывший руководитель ГК «Укрспецэкспорт» был назначен на должность руководителя ГК «Укроборонпром», а в дальнейшем министром обороны Украины.

Как известно, в 2010 году должность руководителя ГК «Укрспецэкспорт» занимал Дмитрий Саламатин. Он же с января 2011 года по февраль 2012 руководил «Укроборонпромом» и затем стал министром обороны Украины (уволен в декабре 2014 года).

Сарган пишет, что в связи с тем, что «указанные лица скрываются от органа досудебного расследования, они объявлены в розыск, при этом, по постановлениям других органов досудебного расследования подозреваемые также находятся в розыске за совершение корыстных преступлений».

Напомним, Дмитрий Саламатин перебрался из России в Украину в 1999 году, спустя пять лет получил украинское гражданство, был избран в парламент по списку «Партии регионов». В 2011 году он возглавил «Укроборонпром», торгующий вооружением, через год занял пост министра обороны нашей страны. Народные депутаты не раз заявляли о связях Саламатина с российскими спецслужбами, но Янукович держал «ценного кадра» при себе даже после освобождения того от министерской должности, назначив своим советником. Вместе с Саламатиным экс-гарант и бежал из Украины в 2014 году.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по результатам анализа информации о фактах коррупции в оборонной сфере, изложенных в журналистских расследованиях, 4 марта были задержаны действующий и бывший директоры госпредприятия «Спецтехноэкспорт». Задержание проводили детективы Национального антикоррупционного бюро Украины и сотрудники Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter