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Экстремальную посадку Ан-124 сняли на видео: сеть в восторге
В сети показали посадку украинского самолета АН-142 в условиях сильного бокового ветра. Ранее в сеть выложили зрелищное видео полета украинского самолета Ан-132D на выставке в Индии.
Видео экстремальной посадки выложили на страничке «Антонова» в Facebook. «Антонов» желает вам доброго утра. Полетели! Посадка самолета при мощном боковом ветре", — говорится в комментарии к видео.
Интернет-пользователи с восторгом отреагировали на мастерство пилотов:
«Красавец! Пилоты — молодцы!»
«Наша гордість».
«Аж, дух захватывает! Браво пилотам!»
«Пилоты молодцы! С таким боковым посадка на отлично! Браво!»
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самолет британской авиакомпании British Airways не смог совершить посадку в аэропорту Гибралтара из-за сильного ветра. В сеть попало жуткое видео, на котором видно, как летящий авиалайнер Airbus A320 кидает из стороны в сторону.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!