26.84 / 27.09 30.29 / 30.78
Киев: +8
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Экстремальную посадку Ан-124 сняли на видео: сеть в восторге

16:34 25 марта 2019 46
Посадка самолета АН при сильном ветре
Инф. «ФАКТОВ»

В сети показали посадку украинского самолета АН-142 в условиях сильного бокового ветра. Ранее в сеть выложили зрелищное видео полета украинского самолета Ан-132D на выставке в Индии.

Видео экстремальной посадки выложили на страничке «Антонова» в Facebook. «Антонов» желает вам доброго утра. Полетели! Посадка самолета при мощном боковом ветре", — говорится в комментарии к видео.

Интернет-пользователи с восторгом отреагировали на мастерство пилотов:

«Красавец! Пилоты — молодцы!»

«Наша гордість».

«Аж, дух захватывает! Браво пилотам!»

«Пилоты молодцы! С таким боковым посадка на отлично! Браво!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самолет британской авиакомпании British Airways не смог совершить посадку в аэропорту Гибралтара из-за сильного ветра. В сеть попало жуткое видео, на котором видно, как летящий авиалайнер Airbus A320 кидает из стороны в сторону.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!

Киев
+8

Ветер: 1 м/с  C
Давление: 741 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины