Украина

Экстремальную посадку Ан-124 сняли на видео: сеть в восторге

В сети показали посадку украинского самолета АН-142 в условиях сильного бокового ветра. Ранее в сеть выложили зрелищное видео полета украинского самолета Ан-132D на выставке в Индии.

Видео экстремальной посадки выложили на страничке «Антонова» в Facebook. «Антонов» желает вам доброго утра. Полетели! Посадка самолета при мощном боковом ветре", — говорится в комментарии к видео.

Интернет-пользователи с восторгом отреагировали на мастерство пилотов:

«Красавец! Пилоты — молодцы!»

«Наша гордість».

«Аж, дух захватывает! Браво пилотам!»

«Пилоты молодцы! С таким боковым посадка на отлично! Браво!»

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», самолет британской авиакомпании British Airways не смог совершить посадку в аэропорту Гибралтара из-за сильного ветра. В сеть попало жуткое видео, на котором видно, как летящий авиалайнер Airbus A320 кидает из стороны в сторону.



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