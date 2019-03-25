Известный поэт Игорь Губерман прочтет в Киеве свои новые произведения

Культура

Выступление Игоря Губермана состоится 28 марта в столичном Доме офицеров. Сегодня поэт живет в Израиле. Приезжать в Украину любит, так как родился в Харькове (о жизни автора знаменитых «гариков» «ФАКТЫ» рассказывали в публикации «Я храню еще облик достойный, но душевно я выцвел уже. Испарился мой дух беспокойный, и увяли мои фаберже»). О том, с какой программой Игорь Губерман выступит в Киеве, «ФАКТАМ» рассказал известный столичный продюсер художественный руководитель Киевского театра поэзии и песни Семен Рубчинский.

— Игорь Губерман приезжал с концертом в Киев два года назад, — говорит Семен Рубчинский. — За это время он написал много нового и представит это нашей публике. Сегодня его «гарики» о возрасте, о смысле жизни. Но даже о таких серьезных вещах он пишет с юмором. Вот, например:

Свежестью весны благоуханна,

Нежностью цветущая, как сад,

Чудной красотой сияла Ханна

Сорок килограмм тому назад.

Или, скажем:

Смешно грустить о старости, друзья,

В душе не затихает божья искра.

Склероз, конечно, вылечить нельзя,

Но мы о нем забудем очень быстро.

- Оптимистично!

— К слову, многие их «гариков» Игоря Губермана можно прочесть в вышедшем в Украине его собрании сочинений. Обладатели книги после концерта смогут получить автограф поэта. Главное же то, что каждый получит заряд хорошего настроения.

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