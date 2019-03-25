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Цветущая София Ротару показала первые фото после "страшной" болезни
Знаменитая певица София Ротару, которой СМИ приписали страшную болезнь и показали фото артистки в черном платке, опровергла все домыслы своим цветущим видом. 71-летняя певица появилась на дне рождения своего внука Анатолия Евдокименко, который в ресторане в семейном кругу отметил свое 25-летие.
На снимках София Михайловна, как и прежде, выглядит потрясающе, она в прекрасном настроении, счастлива и улыбчива. На ее лице нет и следа какой-то болезни. А тем более, туберкулеза. Этот диагноз певица устала опровергать.
«Дорогой мой внук! С Днем рождения! Толя, будь здоров, счастлив и любим! Удачи тебе во всем!», — написала София Ротару.
На фото также позируют внучка Ротару Соня-младшая, которая учится в Лондоне и строит карьеру в шоу-бизнесе под псевдонимом Sofia Eve, сын Руслан и невестка Светлана. Все семейство в прекрасном настроении своим видом говорит — у них все в порядке.
«Прекрасна», «Отличная семья», «Вы и Ваши внуки просто прелестны», — пишут в комментариях под фото поклонники.
Напомним, в российских СМИ появилось фото изнеможённой Софии Михайловны в черном платке и слухи о том, что певица осунулась из-за болезни и вынуждена проходить курс химиотерапии. Скорее всего, это фото было сделано давно, на похоронах отца Софии Ротару.
Певица и правда летом болела, она потеряла сознание на концерте в Уфе. Тогда она провела несколько дней в клинике, а затем восстанавливалась в Киеве, отказавшись от всех концертов. Исключение сделала ради новогоднего огонька. На съемках певица потрясла своим внешним видом — она просто сияла в роскошных нарядах.
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