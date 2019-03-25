Победила 20 мужчин: врачом предстоящей зимовки в Антарктиде стала женщина (фото)

Общество

В понедельник, 25 марта, в Киеве прошли проводы двенадцати участников 24-й по счету украинской зимовки на научной станции в Антарктиде «Aкадемик Вернадский». Ее начальником назначен ученый-биолог из Львова Игорь Дикий. Один из участников, 46-летний астрофизик Богдан Гаврилюк, отправляется на свою уже восьмую (!) зимовку. Он самый старший ее участник. Богдан, кроме прочего, бард, а это очень ценится на станции.

* Начальник экспедиции Игорь Дикий

* Астрофизик Богдан Гаврилюк

На этот раз впервые за 22 года на украинской станции будут зимовать женщины — биолог Оксана Савенко и врач Наталья Бабий. Оксана уже находится в Антарктиде (она участвует в сезонной экспедиции), а Наталья отправится на ледовый континент с остальными зимовщиками в ночь с 26-го на 27 марта.

— Я работаю хирургом в киевской больнице N17, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья Бабий. — Когда узнала, что объявлен открытый конкурс на участие в зимовке, подала заявку. На 12 мест претендовали 179 человек, из них моих прямых конкурентов — врачей — было 20. Мне очень повезло, я успешно прошла отбор.

* Врач Наталья Бабий

— Как к этому отнеслись ваши родственники?

— Мама сильно переживает, а все остальные, в том числе муж, гордятся.

— С чем чаще всего полярники обращаются во время зимовки к врачу экспедиции?

— С травмами. Я как раз специализируюсь на оказании врачебной помощи при политравмах (повреждение костей и внутренних органов). Но у кого-то из зимовщиков могут разболеться зубы. Поэтому перед отправкой в Антарктиду я консультировалась со стоматологами.

На этот раз впервые вся экипировка зимовщиков изготовлена украинскими фирмами. Часть вещей продана полярникам с большой скидкой, часть предоставлена бесплатно.

* Экипировка украинских зимовщиков

В ночь на 27 марта зимовщики вылетят в Стамбул, оттуда — в Южную Америку, в Сантьяго-де-Чили. Затем — Пунто Аренас, где полярников ждет украинское судно «Море Содружества», которое занимается ловлей криля в антарктических водах. Оно доставит экспедицию на станцию «Академик Вернадский» и заберет оттуда отзимовавшую команду и сезонную экспедицию.

* Юбилейная монета 24-й полярной экспедиции и сувенирный значок для гостей станции

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что полярники на антарктической станции «Академик Вернадский» 31 марта смогут принять участие в президентских выборах, несмотря на то что находятся в 15 тысячах километров от родной земли.

«ФАКТЫ» также писали, что в этом году Украина затеяла капитальный ремонт на станции. Из бюджета на него выделили внушительные средства — 19,6 миллиона гривен.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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