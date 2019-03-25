- 18:02 СБУ поймала в Одессе боевика "Исламского государства"
- 17:49 Украинская «молодежка» одержала еще одну победу на Antalya Cup
- 17:47 В Германии начался необычный космический эксперимент
- 17:45 За чей счет в жилых домах устанавливают новые теплосчетчики вместо украденных?
- 17:45 Объявившего голодовку Гриба переводят в отдельную камеру
- 17:36 Переход офицера ВСУ на сторону боевиков "ДНР": сделано важное заявление
- 17:25 Леся Никитюк показала, какой дерзкой была в юности
- 17:23 За неделю до выборов: лидерами рейтинга являются Зеленский, Тимошенко, Порошенко
- 17:20 В Украину не пустили двух известных актеров из России: названы фамилии
- 17:08 Дело на 26 миллионов: НАБУ закрыло расследование в отношении Портнова
Победила 20 мужчин: врачом предстоящей зимовки в Антарктиде стала женщина (фото)
В понедельник, 25 марта, в Киеве прошли проводы двенадцати участников 24-й по счету украинской зимовки на научной станции в Антарктиде «Aкадемик Вернадский». Ее начальником назначен ученый-биолог из Львова Игорь Дикий. Один из участников, 46-летний астрофизик Богдан Гаврилюк, отправляется на свою уже восьмую (!) зимовку. Он самый старший ее участник. Богдан, кроме прочего, бард, а это очень ценится на станции.
* Начальник экспедиции Игорь Дикий
* Астрофизик Богдан Гаврилюк
На этот раз впервые за 22 года на украинской станции будут зимовать женщины — биолог Оксана Савенко и врач Наталья Бабий. Оксана уже находится в Антарктиде (она участвует в сезонной экспедиции), а Наталья отправится на ледовый континент с остальными зимовщиками в ночь с 26-го на 27 марта.
— Я работаю хирургом в киевской больнице N17, — рассказала «ФАКТАМ» Наталья Бабий. — Когда узнала, что объявлен открытый конкурс на участие в зимовке, подала заявку. На 12 мест претендовали 179 человек, из них моих прямых конкурентов — врачей — было 20. Мне очень повезло, я успешно прошла отбор.
* Врач Наталья Бабий
— Как к этому отнеслись ваши родственники?
— Мама сильно переживает, а все остальные, в том числе муж, гордятся.
— С чем чаще всего полярники обращаются во время зимовки к врачу экспедиции?
— С травмами. Я как раз специализируюсь на оказании врачебной помощи при политравмах (повреждение костей и внутренних органов). Но у кого-то из зимовщиков могут разболеться зубы. Поэтому перед отправкой в Антарктиду я консультировалась со стоматологами.
На этот раз впервые вся экипировка зимовщиков изготовлена украинскими фирмами. Часть вещей продана полярникам с большой скидкой, часть предоставлена бесплатно.
* Экипировка украинских зимовщиков
В ночь на 27 марта зимовщики вылетят в Стамбул, оттуда — в Южную Америку, в Сантьяго-де-Чили. Затем — Пунто Аренас, где полярников ждет украинское судно «Море Содружества», которое занимается ловлей криля в антарктических водах. Оно доставит экспедицию на станцию «Академик Вернадский» и заберет оттуда отзимовавшую команду и сезонную экспедицию.
* Юбилейная монета 24-й полярной экспедиции и сувенирный значок для гостей станции
Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о том, что полярники на антарктической станции «Академик Вернадский» 31 марта смогут принять участие в президентских выборах, несмотря на то что находятся в 15 тысячах километров от родной земли.
«ФАКТЫ» также писали, что в этом году Украина затеяла капитальный ремонт на станции. Из бюджета на него выделили внушительные средства — 19,6 миллиона гривен.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!