Украина

В Украину не пустили двух известных актеров из России: названы фамилии

24 марта в Украину не пустили двух российских актеров. Причиной стало нарушение правил въезда в оккупированный Крым. Согласно установленным Украиной нормам, въезжать на полуостров можно лишь через украинские пункты пропуска, тогда как актеры прибыли в Крым из России, а потом решили наведаться в материковую Украину.

Актеров-нарушителей выявили в аэропортах «Борисполь» и «Одесса». Официально фамилии россиян пограничники не разглашали, но, как сообщает «Украинская правда», речь идет об активно снимающихся в кино и сериалах Владимире Селезневе и Ольге Филипповой.

46-летний Владимир Селезнев играет в спектаклях Малого драматического театра в Санкт-Петербурге. Известен по фильмам «Игра с огнем», «Статус: свободен», «Я счастлив». Также он снимался в эпизодических ролях в сериалах «Агент национальной безопасности», «Улицы разбитых фонарей», «Мажор».

Ольгу Филлиппову публика знает по кинодилогии «Антиснайпер» и сериалам «Райские яблочки», «Солдаты», «Сердцу не прикажешь».

Напомним, с начала года пограничники зафиксировали более тысячи случаев нарушения правил посещения оккупированных территорий. 240 иностранцам, в том числе 35 деятелям культуры, был запрещен въезд в Украину. Так, после поездки в Крым проблемы с въездом на материковую Украину возникли у актрисы Нонны Гришаевой.

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