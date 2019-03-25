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В Германии начался необычный космический эксперимент
В Германии проходят испытания по изучению влияния искусственной гравитации на организм людей.
Эксперимент проводится Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) и Европейским космическим агентством (ESA), сообщает Engadget.
«Начиная с 25 марта добровольцы в Немецком аэрокосмическом центре проведут 60 дней в кровати под наклоном, что обеспечит отток крови от головы», — говорится в сообщении.
Как отмечается, раз в день добровольцев будут отправлять в центрифугу, действие которой будет содействовать оттоку крови от нижней части тела к верхней.
Исследователи хотят понять, как искусственная гравитация может помочь астронавтам в космосе сохранять здоровье, а также какие гравитационные эффекты будут необходимы для предупреждения ослабления мышц.
Это исследование может иметь решающее значение для будущих длительных перелетов в космосе.
Напомним, о другом смелом эксперименте, который намерены провести участники космического проекта SpaceLife Origins. Они хотят найти женщин, которые согласятся на роды на орбите, вдали от Земли.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в начале января этого года китайская межпланетная станция «Чанъэ-4» совершила успешную посадку на обратной стороне Луны. А первую пилотируемую экспедицию на Луну Китай планирует отправить в ближайшее десятилетие.
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