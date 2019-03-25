Украина

В Запорожье задержали торговцев оружием из зоны ООС, которые искали покупателей в Интернете

В Запорожье СБУ задержала банду торговцев оружием. Двое жителей города, ранее судимых за тяжкие преступления, наладили «бизнес». Мужчины вывозили из зоны боевых действий боеприпасы и продавали их в Запорожье, находя покупателей на специализированных оружейных форумах в Интернете.

«Оружейные бароны» были задержаны «на горячем» — при попытке продажи оружия на центральной улице города. У запорожцев изъяли десять тротиловых шашек общим весом четыре килограмма, а также четырнадцать гранат Ф-1 и гранаты РГН с запалами. После обыска у злоумышленников нашлось дополнительное оружие: четыре боевые реактивные противотанковые гранаты РПГ-22 и РПГ- 26.

Следствие продолжается. Задержанным готовятся объявить об аресте. Выясняются другие участники преступной схемы Расследуется уголовное производство о незаконном обращении с оружием (ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, ранее под Одессой у местного жителя нашли в доме арсенал: автомат Калашникова, гранаты, глушитель. А в Черновцах в продаже оружия уличили офицера местной воинской части.

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