США официально признали Голанские высоты израильскими

Мир

Президент США Дональд Трамп довел до логического завершения свое решение по Голанским высотам. В Белом доме был подписан официальный документ о том, что США признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами (спорной территорией между Израилем и Сирией).

Во время торжественной речи Трамп высказал уверенность, что такое решение стоило принять много десятилетий назад. Присутствовавший на церемонии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил за смелый и исторический шаг. «У Израиля никогда еще не было такого друга, как вы», — сказал Нитаньяху, обращаясь к Трампу.

Напомним, контроль над Голанскими высотами Израиль установил в 1967 году. Тем не менее, мировое сообщество до сих пор не признавало легитимность этого шага и призывало вернуть Голанские высоты под контроль Сирии.

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