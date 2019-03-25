26.84 / 27.10 30.30 / 30.79
Киев: +5
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

США официально признали Голанские высоты израильскими

18:49 25 марта 2019 54
трамп
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп довел до логического завершения свое решение по Голанским высотам. В Белом доме был подписан официальный документ о том, что США признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами (спорной территорией между Израилем и Сирией).

Во время торжественной речи Трамп высказал уверенность, что такое решение стоило принять много десятилетий назад. Присутствовавший на церемонии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил за смелый и исторический шаг. «У Израиля никогда еще не было такого друга, как вы», — сказал Нитаньяху, обращаясь к Трампу.

Напомним, контроль над Голанскими высотами Израиль установил в 1967 году. Тем не менее, мировое сообщество до сих пор не признавало легитимность этого шага и призывало вернуть Голанские высоты под контроль Сирии.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Киев
+5

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 742 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины