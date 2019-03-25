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США официально признали Голанские высоты израильскими
Президент США Дональд Трамп довел до логического завершения свое решение по Голанским высотам. В Белом доме был подписан официальный документ о том, что США признает суверенитет Израиля над Голанскими высотами (спорной территорией между Израилем и Сирией).
Во время торжественной речи Трамп высказал уверенность, что такое решение стоило принять много десятилетий назад. Присутствовавший на церемонии премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поблагодарил за смелый и исторический шаг. «У Израиля никогда еще не было такого друга, как вы», — сказал Нитаньяху, обращаясь к Трампу.
Напомним, контроль над Голанскими высотами Израиль установил в 1967 году. Тем не менее, мировое сообщество до сих пор не признавало легитимность этого шага и призывало вернуть Голанские высоты под контроль Сирии.
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— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...