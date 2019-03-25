В Киеве закроют маршруты ночных троллейбусов и скоростного трамвая

Общество

Из-за ремонта трамвайных путей на бульваре Кольцова 26—29 марта движение скоростного трамвая № 1 приостанавливается (с 0:50 до 5:10), сообщили в «Киевпасстрансе». Последнее отправление со станции «Михайловская Борщаговка» в направлении станции «Старовокзальная» в 23:55, в обратном направлении — в 0:35. Напомним, что из-за фестиваля «Французская весна» в Киеве 30 марта перекроют центральные улицы.

А в ночь на 26 марта (с 1:20 до 5:00) изменятся маршруты троллейбусов №№ 92Н, 93Н, 94Н, что обусловлено работами на контактной линии на пересечении проспекта Победы и улицы Щербаковского:

— № 92Н будет курсировать от проспекта Свободы, по улице В. Порика, проспекту Правды, улицам Маршала Гречко, Стеценко, Щусева, Ильенко (Мельникова), Сечевых Стрельцов, Черновола, проспекту Воздухофлотскому, улице Огиенко, проспекту Воздухофлотскому до аэропорта «Киев» (Жуляны);

— маршруты №№ 93Н, 94Н закрываются.

Тем временем, сообщает сайт «ProZorro», на Подоле запланирована комплексная реконструкция трамвайных путей. Эти работы рассчитаны на три года — до конца 2022-го и будут проводиться в пределах улиц Межигорской, Константиновской, Верхнего Вала и Контрактовой площади. В ходе ремонта отремонтируют подземный переход на улице Спасской, заменят трубопровод, электроопоры и сточные коммуникации. Заказчик проекта — «Киевпасстранс», а исполнителя работ выберут на тендерной основе в мае. Стоимость масштабного ремонта около 260 миллионов гривен.

В столице уже больше недели ведется демонтаж Шулявского моста и в ближайшее время запланировано частично перекрывать в ночное время проспект Победы. Первые балки путепровода над проезжей частью проспекта уже разобрали (а всего на мосту 17 пролетов по 12—14 балок).

Летом намечено повторное частичное ограничение (и тоже по ночам), когда будут собирать новые конструкции. Водителей просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

На время реконструкции Шулявского моста для автотранспорта предложили новую схему движения и изменили маршруты движения общественного транспорта.

А вот как двигаться в период реконструкции путепровода пешеходам, видно на схеме.

Между тем дорожники продолжают ремонтировать мост Метро через Русановский пролив, сообщили в «Киевавтодоре». Кроме того, приступили ко второй очереди капитального ремонта путепровода на улице Алматинской. Этот объект не ремонтировали с 1959 года. В прошлом году отремонтировали первый пролет сооружения, выполнили гидроизоляцию, уложили новое асфальтобетонное покрытие, установили опоры освещения и так далее. В этом году реконструировать будут второй и третий пролеты.

Ранее известный архитектор в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» предупредил, что мост Метро в Киеве может рухнуть в любой момент.

«ФАКТЫ» также сообщали, что в Киеве на станции метро Святошин из-за перекрытия одного входов собралась огромная толпа пассажиров, которых вовремя не предупредили об изменениях.

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