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Каска и бронежилет прилагаются: жителям Великобритании предлагают туры на разрушенный войной Донбасс
Популярный сайт путешествий TripAdvisor начал предлагать иностранцам туры на разрушенный войной Донбасс. Поездка рассчитана на один день, но программу обещают насыщенную и незабываемую: экскурсия по местам боев по линии Славянск — Краматорск, осмотр разрушенных домов, больниц и школ, спуск в бомбоубежище, проверка документов военными на блокпосту, общение с местными жителями — живыми свидетелями боев.
В качестве дополнительных бонусов туристам обещают фото в каске и бронежилете (амуницию выдадут организаторы), сувениры в виде автомата Калашникова и ручных гранат, а также настоящий украинский обед «с донбасской спецификой».
Стоимость тура составляет 344 евро или около 10,6 тыс. гривен. За 70% стоимости можно взять с собой ребенка (если он не будет занимать в автобусе отдельное место).
«Война в Украине — самая масштабная и кровопролитная со времен Второй мировой. В течение 2014−2019 годов было убито более 10 000 военных и гражданских лиц. Война все еще продолжается. Вы можете стать частью новой европейской истории», — рекламируют свой тур организаторы.
В соцсетях при обсуждении инициативы мнения разделились. Есть те, кто одобряет подобный туризм, нашлись и те, кто считает такие поездки кощунством.
Напомним, в 2019 году вскрылись новые факты военных преступлений боевиков под Славянском в селе Семеновка, а также подробности военных действий в самом Славянске.
Фото slavdelo.dn.ua
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