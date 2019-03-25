26.84 / 27.10 30.30 / 30.79
Киев: +4
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество

В Сумской области отец три года держал на цепи больного сына (видео)

22:58 25 марта 2019 141
цепь
Инф. «ФАКТОВ»

В Сумской области полиция расследует дикий случай: пожилой отец держал сына на цепи, чтобы тот не проявлял агрессию. Последние три года 30-летний мужчина большую часть дня проводил прикованным к кровати. Отец решил, что сын из-за физических особенностей и психического расстройства может навредить и себе, и окружающим.

Семейная тайна открылась случайно. На дом пришлось вызвать скорую помощь — отец заподозрил, что сын проглотил яд. Медики первую помощь оказали, но потом сообщили об увиденном в полицию.

Как сообщает полиция, сейчас 57-летний отец под следствием. Ему готовятся объявить о домашнем аресте. Суд по статье, инкриминируемой мужчине (ч. 2 ст. 146 УК Украины) может вынести решение о лишении свободы на срок до пяти лет.

Что касается молодого человека, то он передан под наблюдение медиков. Пациент направлен на лечение в специализированное психиатрическое медучреждение.

Напомним, похожий случай был в Луганской области, где отец посадил на цепь ребенка, а в Ивано-Франковской области мать держала на цепи двоих детей, но им удалось сбежать.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Анекдот от «ФАКТОВ»

Мозги — не брови. Если нет, не нарисуешь!..

Киев
+4

Ветер: 2 м/с  3
Давление: 742 мм

Погода в других городах
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины