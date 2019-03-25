Общество

В Сумской области отец три года держал на цепи больного сына (видео)

В Сумской области полиция расследует дикий случай: пожилой отец держал сына на цепи, чтобы тот не проявлял агрессию. Последние три года 30-летний мужчина большую часть дня проводил прикованным к кровати. Отец решил, что сын из-за физических особенностей и психического расстройства может навредить и себе, и окружающим.

Семейная тайна открылась случайно. На дом пришлось вызвать скорую помощь — отец заподозрил, что сын проглотил яд. Медики первую помощь оказали, но потом сообщили об увиденном в полицию.

Как сообщает полиция, сейчас 57-летний отец под следствием. Ему готовятся объявить о домашнем аресте. Суд по статье, инкриминируемой мужчине (ч. 2 ст. 146 УК Украины) может вынести решение о лишении свободы на срок до пяти лет.

Что касается молодого человека, то он передан под наблюдение медиков. Пациент направлен на лечение в специализированное психиатрическое медучреждение.

Напомним, похожий случай был в Луганской области, где отец посадил на цепь ребенка, а в Ивано-Франковской области мать держала на цепи двоих детей, но им удалось сбежать.

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