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Три дня в заброшенном колодце: в Днепре кинологи спасли пропавшую пожилую женщину (видео)
В Днепре сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС) спасли женщину, которая упала в колодец. Об этом сообщили в ведомстве.
Согласно информации журналистов, 22 марта Ленура Леванова отошла с работы в супермаркет. Там она купила пачку чипсов и сок, после чего пошла обратно. Ее путь пролегал через заброшенный участок возле железнодорожной дороги. Женщина решила сократить, и сошла с привычной тропинки поближе к забору и… провалилась в трехметровый колодец.
«Мама буквально сползла на дно колодца. В результате она получила гематомы, ссадины и перелом ребра. Позже она нам рассказывала, что хотя и чувствовала боль во всем теле, решила не присаживаться, а стоять, облокотившись на стену, так как боялась, что больше уже не поднимется. Так она простояла три дня», — рассказала журналистам дочь пострадавшей Наталья.
По словам Натальи, ее мать все время звала на помощь, стучала палкой по стенке колодца. Увы, место было пустынным, а мобильного телефона у женщины с собой не было.
Ночью стало холодно. Наталья говорит, что ее матери повезло, что на ней была теплая одежда: кофта, халат и плотная дубленка. Кроме того, Ленура сама приняла кое-какие меры по утеплению, натянув на ноги перчатки, и окутав их пакетом.
О том, что Ленура Леванова пропала, ее родственники узнали от коллег женщины: те позвонили и сказали, что Ленура не вернулась из супермаркета. Наталья с мужем, сестрой и друзьями начали поиски. Обошли отделения всех больниц, развешивали объявления с призывом о помощи на столбах, писали в соцсетях.
Доведенные до отчаяние родственники решили заручиться поддержкой кинологов и 24 марта обратились в «Союз самаритян-кинологов Украины» из Павлограда. В тот же день кинологи приехали на место и начали поиски. Вот как об этом пишет в Facebook кинолог Лариса Борисенко.
«Вдруг, Спарки активно засуетилась в одном месте, стала скрести лапами и тявкнула, пытаясь сунуть голову в отверстие коллектора. Через секунду я уже лежала на земле и также глянула в отверстие — бетонный колодец глубиной около 3,3 метров, с двумя разветвлениями внутри. В колодце было пусто. Но представьте мои эмоции, когда на мой крик в пустоту: «Есть кто живой?!» — я услышала, как будто слабый стон. Я закричала снова, и откуда-то из недр земли: «Помогите! Я здесь три дня!» — вспоминает Борисенко.
Колодец, в который провалилась Ленура Леванова, отыскали в 20−25 метрах от того колодца, который обнаружила собака. На место были вызваны спасатели, которые с помощью лестницы и веревки достали женщину.
По словам Натальи, врачи больницы, куда доставили ее мать, вначале не поверили, что пожилой человек столько времени находилась в колодце в сознании.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве прохожие спасли провалившихся под лед детей.
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!