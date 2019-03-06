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В Киеве прохожие спасли провалившихся под лед детей: видео героического поступка
В среду, 6 марта, в Киеве мужчины вытащили из озера двух детей, провалившихся под лед. Об этом сообщает dtp. kiev, публикуя видео.
Отмечается, что ЧП произошло на улице Сырецкой, 25а. Детей передали медикам.
На записи видно, что несколько мужчин находятся в воде, поддерживая детей на самодельном плоту, другая группа спасателей с помощью веревки тянет сооружение к берегу.
«Настоящие герои: в Киеве мужики вытащили живыми двух детей, провалившихся под лед. Переданы медикам скорой, жить будут», — подпись под роликом.
Напомним, нынешней зимой в Киеве спасатели сняли со льдины дрейфовавших по Русановскому каналу мальчиков-подростков. На озере Тельбин случайные прохожие не дали утонуть двум девочкам-подросткам. А в Соломенском районе мужчине не повезло, и он утонул в речке Лыбедь, когда пытался пройти по льду.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..