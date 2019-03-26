Украина

До конца марта в Киеве на реализацию поступят 200 тысяч е-билетов

В Киеве уже почти три месяца продолжается внедрение е-билета, которым можно пользоваться не только в метро, а и в автобусах, троллейбусах, трамваях, городской электричке — к системе подключены 1254 единицы наземного пассажирского транспорта и 80 турникетов (обозначены Kyiv Smart Card) в 68 вестибюлях метро. Уже сейчас приобретено свыше 7 тысяч единых билетов. А до конца марта в агентские сети на реализацию поступит 200 тысяч карточек. Выгодно пополнять карту на большое количество поездок (если выбрать 50, то каждая обойдется в 6,50 гривни).

Для удобства горожан создан личный кабинет пользователя https://my.kyivcity.gov.ua/catalog, где можно персонализовать использование карточки, пополнять ее и управлять этим транспортным ресурсом. Преимущества сайта оценили уже почти 3, 5 тысячи пассажиров, персонифицировавших Kyiv Smart Card. В личном кабинете также можно приобрести разовый талон — QR код.

А купить Кyiv smart card и пополнить ее можно в кассах 10 станций подземки («Крещатик», «Театральная», «Майдан Незалежности», «Академгородок», «Лесная», «Арсенальная», «Теремки», «Видубичи», «Сырец», «Почайна»), в «личном кабинете киевлянина», Т-киосках (на остановках транспорта), в платежных терминалах Easy pay (1800 терминалов), боксах самообслуживания Ibox (1110 терминалов), 2clik (725 терминалов).

В коммунальном наземном транспорте установлены валидаторы, которые считывают е-билет. Несложно приложить его к окошечку устройства — и проезд засчитывается. Е-билет служит для всех видов общественного пассажирского транспорта и постепенно заменяет проездные на транспорт. Пока система функционирует в тестовом режиме. До осени (в переходный период) можно пользоваться как новым билетом, так и старой системой оплаты проезда.

Возможности оплаты проезда постоянно расширяются. Так, вскоре отдельно можно будет пополнить поездки в мобильном приложении Kyiv Smart City, на сайтах iPay и Portmone. Специалисты планируют создать электронный кошелек, привязанный к персональной учетной записи пользователя. Средства оттуда можно будет использовать на оплату коммуналки, парковки, в том числе и для оплаты проезда в общественном транспорте.

Киевсовет утвердил правила проезда в городском пассажирском транспорте — трамвае, троллейбусе, фуникулере, городской электричке, автобусе. Там для оплаты служит единый электронный билет и детально выписаны пункты пользования им, а также права и обязательства пассажиров, взаимоотношения перевозчиков и пассажиров.

По данным столичного департамента информационно-коммуникационных технологий популярность е-билета растет — пассажиры оценили преимущества безналичного расчета за проезд. С начала года с помощью автоматизированной системы учета оплаты зарегистрировано более девяти миллионов льготных перевозок, причем более 7 миллионов — это поездки в наземном транспорте. Контролеры на маршрутах оснащены специальными приборами, которые проверяют, как пассажиры рассчитываются е-билетом за проезд.

В середине марта стали продавать Kyiv smart card в Т-киосках. На сайте http://bit.ly/2F5u9toизображены места размещения этих точек, где можно приобрести карточку для проезда, пишетKyiv smart city.

В столичном метрополитене намерены до конца года полностью отказаться от использования жетонов, на смену которым придут современные способы оплаты проезда в подземке.

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