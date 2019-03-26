Родители Кейт Миддлтон оказались на грани разорения, — СМИ

Мир

Родители герцогини Кембриджской Кейт — Кэрол и Майкл Миддлтоны — оказались на грани разорения. Об этом со ссылкой на британские СМИ пишет eg.ru.

Отмечается, что еще перед Рождеством было понятно, что в компании родителей Кейт все идет на спад, ведь тогда им пришлось уволить часть своих сотрудников. На прошлой неделе Миддлтоны честно предупредили и оставшихся, что их может ждать та же участь.

Герцогиня Кейт сильно переживает за родителей, так как крах бизнеса может плохо сказаться на их здоровье. Впрочем, принц Уильям готов прийти на помощь своим тестю и теще и всеми способами поддержать их.

При этом британские СМИ указывают, что даже если фирма закроется, родители Кейт уж точно не останутся на улице, так как в прошлом году их состояние оценивалось в 50 миллионов фунтов стерлингов.

Журналисты напоминают, что родители Кейт никогда не жаловались на достаток и считались довольно богатыми людьми в Великобритании. Еще в конце 1980-х годов они основали фирму, которая продает через интернет все необходимое для детских праздников.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», эксперт по языку жестов определил, что королева Елизавета совершенно по-разному относится к Кейт Миддлтон и Меган Маркл.

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