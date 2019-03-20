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Эксперт по языку жестов Джуди Джеймс проанализировала и сравнила совместные выходы королевы с Кейт Миддлтон и Меган Маркл, озвучив свои выводы британскому изданию The Sun. Джуди считает, что Елизавета II совершенно по-разному относится к женам своих внуков. Так, 19 марта, когда Кейт и Елизавета вместе посетили Королевский колледж Лондона, было заметно, что Ее Величество обращается с герцогиней Кембриждской, как с «равной» и как «с близкой подругой». Дамы, которые приехали в машине, накрывшись для тепла одним на двоих пледом, зеркально повторяли жесты друг друга — причем даже тогда, когда у них не было зрительного контакта. Так, к примеру, они машут публике в унисон, синхронизированно.

«Становится все яснее, что Кейт и бабушка ее супруга — друзья, как королева и будущая королева», — заявила Джеймс. По мнению эксперта, когда Елизавета находится рядом с Кейт, она дает понять, что они разделяют обязанности. Заметно также, что Кейт и Елизавета чувствуют себя комфортно в обществе друг друга: их улыбки искренни.

Her Majesty The Queen and The Duchess of Cambridge arrive at @KingsCollegeLon to open Bush House — the latest education and learning facilities on the university’s Strand Campus. pic.twitter.com/AOGubc8BcY — The Royal Family (@RoyalFamily) 19 марта 2019 г.

Между тем, вспоминая первый выход королевы и Меган Маркл, который состоялся в июне прошлого года, когда они вместе посетили Чешир, Джуди отметила, что королева относится к жене Гарри, как к «хихикающей внучке». Хотя Кейт и Меган — ровесницы (Маркл даже на полгода старше Миддлтон), королева явно играет роль бабушки, а не друга в общении с Меган. А та, соответственно, входит в образ развлекающего старшую родственницу ребенка.

Впрочем, со дня визита в Чешир, состоявшегося менее, чем через месяц после свадьбы Меган и Гарри, прошло немало времени. На тот момент американка и королева Великобритании не слишком хорошо знали друг друга: ведь роман Маркл с Гарри протекал стремительно, в отличие от Кейт и Уильяма, которые вступили в брак спустя почти десять лет после знакомства. Не исключено, что взаимоотношения Елизаветы и бывшей актрисы могли поменяться.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Меган Маркл и Гарри неожиданно появились на публике в трауре, а Кейт Миддлтон посетила музей.

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