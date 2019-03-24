Кейт Миддлтон рассорилась с лучшей подругой: названа причина (фото)

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Как выяснилось, Меган Маркл — не единственная, с кем в последнее время сложились напряженные отношения у Кейт Миддлтон. По сообщениям британской прессы, герцогиня Кембриджская серьезно рассорилась с одной из своих лучших подруг — 35-летней Роуз Ханбери, бывшей моделью аристократического происхождения, а ныне супругой 58-летнего Дэвида Роксэведжа, маркиза Чамли (Marquess of Cholmondeley).

Кейт и Уильям, чье загородное имение Анмер-холл в графстве Норфолк находится по соседству с поместьем Роуз и Дэвида, одно время были очень близко дружны. Семьи Роуз и Дэвида давно связывали теплые отношения с королевской семьей. Так, бабушка Роуз — графская дочь леди Элизабет Ламберт — в 1947 году была одной из подружек невесты на свадьбе принцессы Елизаветы (ныне правящей королевы) и принца Филиппа.

Поговаривали также, что до знакомства с Кейт юный принц Уильям был в числе многочисленных поклонников Роуз.

У Роуз и Дэвида, как и у Кейт с Уильямом, трое детей — девятилетние близнецы Александр и Оливер, а также трехлетняя дочь Айрис.

Что стало причиной «ужасного разрыва» между Кейт и Роуз (которая в 2011 году была вместе с мужем в числе гостей на свадьбе Уильяма и Миддлтон) в точности неизвестно. Однако по некоторым данным, что экс-модель старалась затмить собой супругу принца и стать главной звездой норфолкского светского общества, и Кейт в конце концов надоело навязанное ей соперничество.

Как пишет издание The Sun, принц Уильям попытался помирить дам. Но это ни к чему не привело. Кейт потребовала от мужа, чтобы Роуз и Дэвид были выведены из внутреннего круга их близких друзей.

Роуз и Дэвид



Ранее «ФАКТЫ» писали, что королева Елизавета совершенно по-разному относится к Кейт Миддлтон и Меган Маркл — эксперт по языку жестов.

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