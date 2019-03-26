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В Мелитополе ребенок выпил шесть литров воды и впал в кому: детали происшествия
В Запорожье врачи борются за жизнь шестилетней девочки. Ее родители пытались лечить отравление и в итоге довели ребенка до коматозного состояния.
Юная пациентка из Мелитополя поступила в больницу 24 марта в тяжелом состоянии: с судорогами, помутнением сознания. Ребенок впал в кому из-за отека мозга. Реанимационная бригада из Запорожья отмела первоначальную версию о менингите. Опрос родителей внес ясность: девочка впала в кому, выпив нереально большое количество воды — около шести литров. Об этом сообщает Наш город.
Родители подтвердили, что заподозрили у ребенка отравление и пытались в домашних условиях промыть дочке желудок, но перестарались.
Для воды ориентировочная летальная доза (ЛД50) составляет 90 граммов на килограмм массы тела, то есть уже 2,5 литра, принятые одновременно, могли вызвать необратимые последствия в детском организме.
Напомним, ранее на «прямой линии» «ФАКТОВ» врач-педиатр рассказал о правильном лечении ребенка при распространенных детских болезнях.
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