Общество

«У нас разве война?»: «Укрзалізниця» влипла в скандал из-за хамства сотрудницы

В Киеве на центральном железнодорожном вокзале дежурная проявила хамство по отношению к пассажиру, а попутно усомнилась, что в Украине идет война. О скандальном случае рассказал известный волонтер и блогер Тим Златкин.

По словам Златкина, поводом обратиться к дежурной стали неработающие кассы для военнослужащих на вокзале.

«Спрашиваю у дежурной по вокзалу: почему не работают кассы для военнослужащих. Опять. Напоминаю, не в первый раз уже. У нас что, война в стране закончилась?

Дежурная мне с ухмылкой отвечает: «Какая война? У нас разве война? Спросите у Президента!».

Книгу жалоб дать отказалась", — рассказал блогер.

По словам Златкина, он подал жалобу на действия сотрудницы вокзала на горячую линию «Укрзалізниці».

Напомним, в 2018 году в Киеве перенесли центральные билетные кассы с бульвара Шевченко на железнодорожный вокзал. Такая инициатива привела к многочасовым очередям на вокзале.

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