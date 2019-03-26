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Вместо Дюссельдорфа в Эдинбург: как экипаж пассажирского самолета перепутал не только города, но и страны

В понедельник, 25 марта, пассажиры авиарейса британской авиакомпании British Airways, летевшие из Лондона в Дюссельдорф, после мягкой посадки в аэропорту прибытия неожиданно услышали: «Добро пожаловать в Эдинбург!». Сначала люди решили, что члены экипажа так шутят. Однако оказалось, что самолет действительно доставил их не в тот пункт назначения. Экипаж перепутал не только город, но даже страну!

Именно перепутал, поскольку погодные условия и техническое состояние лайнера не вынуждали пилотов менять курс. Подобное произошло впервые за всю историю British Airways, а возможно и всех европейских авиакомпаний.

Экипаж попытался сначала сгладить скандальную ситуацию. Как рассказывают пассажиры, командир принес им свои извинения, честно признался, что не понимает, как это могло произойти, а потом попросил: «Поднимите руки, кто хочет с нами лететь в Дюссельдорф?»

Пассажиры проголосовали единогласно за продолжение полета. Но такое решение потребовало длительного согласования с диспетчерскими службами и руководством авиакомпании. В результате лайнер простоял два с половиной часа на запасной полосе. Пассажиров из самолета не выпустили. В салоне было душно, туалеты не работали, еда закончилась.

Злополучный рейс в итоге таки прибыл в Дюссельдорф с большим опозданием. British Airways обещает связаться с каждым из пассажиров, чтобы принести свои извинения еще раз. Пока не ясно, будет ли выплачена людям компенсация за причиненные неудобства.

Тем временем была установлена причина ошибки экипажа. Пилотам вручили неверный полетный план! Диспетчерская служба лондонского аэропорта разрешила вылет, потому что в полетном плане значился Эдинбург, а не Дюссельдорф!

Эксперты считают, что такая путаница возникла из-за того, что рейс выполняла немецкая авиакомпания WDL Aviation, управлявшая самолетом по лизинговому соглашению с British Airways. Подобная практика в последнее время часто применяется крупными авиакомпаниями. Это привело к увеличению жалоб пассажиров на задержки рейсов и потерю багажа (чемоданы отправляются не в тот аэропорт, который указан в документах). Но чтобы пассажиров отправили в другой город, такого еще не было!

Обозреватель BBC Саймон Браунинг считает, что инцидент с рейсом Лондон — Дюссельдорф ставит много острых вопросов. Первый из них -почему перед вылетом пассажирам не сообщили: «Погода в Эдинбурге хорошая, полет будет продолжаться один час»? Эта стандартная фраза, которую слышали все, кто хоть раз летал самолетом, позволила бы избежать всех дальнейших неприятностей.

Но это можно еще списать на небрежное отношение экипажа к своим обязанностям, что, конечно, тоже не приветствуется. А вот как быть с неудобными вопросами относительно операционных протоколов? Они едины для всех авиакомпаний? Или WDL Aviation использует другие стандарты? Отражены эти моменты в лизинговых соглашениях между авиакомпаниями? Насколько вообще такая практика безопасна?

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