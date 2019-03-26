Происшествия

Авто патрульных влетело в столб в Киеве: детали и фото с места ДТП

В Киеве стали известны новые подробности утреннего ДТП со служебным автомобилем патрульной полиции. Авария случилась около шести часов утра, на улице Мельникова возле телевышки. Сильно пострадал патрульный «Приус» и двое находившихся в машине полицейских.

Предварительно известно, что патрульная машина двигалась в сторону Лукьяновки, а затем без видимых причин изменила направление и врезалась в бетонный столб. В дорожном происшествии пострадали двое патрульных, находившихся в машине. У обоих диагностированы переломы и другие характерные для ДТП травмы.

Одной из наиболее вероятных причин ДТП является усталость водителя — находившийся за рулем полицейский мог на мгновение отключиться, и этого оказалось достаточно для аварии.

Машина после столкновения с бетонным препятствием нуждается в серьезном ремонте.

Напомним, за последний год в Украине случилось 706 ДТП с участием патрульных автомобилей, при этом только в 144 случаях была обнаружена вина полицейских. В Киеве последнее громкое ДТП со служебными «Приусами» случилось на улице Старобориспольской, где в аварию попали сразу два экипажа патрульных.

Фото автора

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter