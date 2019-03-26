- 10:38 В семье Насти Приходько произошла трагедия: певица потеряла близкого человека
- 10:38 Под Киевом учитель развращал школьников: детали скандальной истории
- 10:36 Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры
- 10:33 Спиленные деревья и горы мусора: как Крым "готовится" к пляжному сезону
- 10:25 Пощечина Трампу: лидер Китая подписал в Париже контракт на 30 млрд евро
- 10:15 Приянка Чопра засветилась в бикини и объяснила слухи о своей ссоре с Меган Маркл
- 10:14 Секс и провокации: исповедь двух бывших участниц «Холостяка»
- 9:59 Хватило одного выстрела: на Донбассе ликвидирован командир боевиков "ЛНР"
- 9:57 В харьковской больнице скончался известный украинский политолог
- 9:45 Пушилин приезжал? Сеть озадачило свежее фото из Луганска
В харьковской больнице скончался известный украинский политолог
25 марта в Харькове скончался известный украинский политолог Валерий Дудко. Он много лет страдал от сахарного диабета и скончался в больнице в возрасте 66 лет.
О смерти Дудко сообщила знавшая его харьковчанка, политолог и преподаватель университета Галина Куц «Отошел в вечность известный харьковский политолог Валерий Дудко — сильная личность и человек с активной проукраинской позицией. Покойтесь с Богом, Валерий Владимирович! Вечная память!» — написала она в Facebook.
Из-за тяжелой болезни в марте 2017 году Дудко перенес ампутацию ноги. На фоне сахарного диабета у пациента развилась гангрена.
Напомним, ранее в Киеве, выпав из окна, умер известный политолог. Полиция пришла к выводу, что было совершено самоубийство.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...