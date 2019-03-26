В харьковской больнице скончался известный украинский политолог

Общество

25 марта в Харькове скончался известный украинский политолог Валерий Дудко. Он много лет страдал от сахарного диабета и скончался в больнице в возрасте 66 лет.

О смерти Дудко сообщила знавшая его харьковчанка, политолог и преподаватель университета Галина Куц «Отошел в вечность известный харьковский политолог Валерий Дудко — сильная личность и человек с активной проукраинской позицией. Покойтесь с Богом, Валерий Владимирович! Вечная память!» — написала она в Facebook.

Из-за тяжелой болезни в марте 2017 году Дудко перенес ампутацию ноги. На фоне сахарного диабета у пациента развилась гангрена.

Напомним, ранее в Киеве, выпав из окна, умер известный политолог. Полиция пришла к выводу, что было совершено самоубийство.

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