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Приянка Чопра засветилась в бикини и объяснила слухи о своей ссоре с Меган Маркл (фото)

10:15 26 марта 2019 302
Пирянка Чопра и Ник Джонас
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Папарацци подстерегли актрис Приянку Чопру и Софи Тернер, отдыхающих на яхте близ побережья Майами с братьями Джонас — своими мужем и женихом, соответственно. 36-летняя уроженка Индии Приянка («Мисс Мира 2000» и звезда сериала «Куантико») засветилась в черном купальнике-бикини. Супруга 26-летнего музыканта Ника Джонаса также покаталась на гидроцикле. Компанию ей, как пишет Daily Mail, составила и будущая родственница. 23-летняя Софи Тернер, исполнительница роли Сансы Старк в телесериале «Игра престолов» и невеста 29-летнего Джо Джонаса, была в сплошном черно-желтом купальнике с высоким вырезом бедра.

Между тем ранее Чопра прокомментировала слухи о своей ссоре с Меган Маркл. Как известно, Приянку связывает с герцогиней Сассекской близкая дружба. Индианка была в числе гостей, приглашенных на свадьбу Меган и принцем Гарри. Однако сама Маркл на пышной свадьбе Приянки и Ника, поженившихся в декабре прошлого года, не присутствовала. Поговаривали, что Чопра обиделась на подругу за то, что она проигнорировала ее торжество. Масла в огонь добавило отсутствие Приянки на вечеринке в Нью-Йорке в честь рождения будущего ребенка Меган. Однако в эфире телешоу Watch What Happens Live, на вопрос, правда ли, что Приянка обижена на Меган, Чопра рассмеялась и сказала: «О, Боже! Нет, это не правда».

Ранее, как писали «ФАКТЫ», Приянка Чопра и Софи Тернер снялись в новом клипе своего мужа и жениха — братьев Джонас.

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