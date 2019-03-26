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Стало известно новое нелестное прозвище, которым персонал дворца называет Меган Маркл (фото)
Стало известно новое нелестное прозвище, которым персонал Кенсингтонского дворца называет Меган Маркл. По информации гламурного журнала Tatler герцогиню Сассескую, чье имя по-английски пишется Meghan окрестили Me-gain, что можно перевести, как «я получаю». Таким образом, как пишет издание, сотрудники дворца намекают на чрезмерную амбициозность жены принца Гарри.
Ранее сообщалось, что бывшую американскую актрису называют также «ураган Меган» и «герцогиня Трудная». Меган уже покинул целый ряд сотрудников, которые, по слухам, не выдержали ее сложного характера и требовательности. Говорят, что Меган неоднократно доводила своих помощников до слез. И для нее в порядке вещей отправлять им сообщения со своими распоряжениями в пять часов утра.
Последней потерей в рядах персонала Меган стала ее доверенная помощница Эми Пикерилл, которая объявила, что покинет герцогиню после того, как та родит первенца и окончательно обустроится в своем новом загородном доме — Фрогмор-коттедже.
К слову, переезд Гарри и Меган в новую резиденцию откладывается на несколько недель. В Фрогмор-коттедже все еще ведется ремонт, поскольку Меган продолжает вносить коррективы в дизайн своего нового дома. Так, говорят, супруги решили потратить дополнительно более 65 тысяч долларов на то, чтобы сделать помещения в доме звуконепроницаемыми. Они хотят отгородиться от гула самолетов, вылетающих из аэропорта Хитроу.
А на отделку детской Меган и Гарри, которые впервые станут родителями в конце апреля, потратили 250 тысяч долларов.
В новом доме Гарри и Меган все еще идет ремонт
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