Стало известно новое нелестное прозвище, которым персонал дворца называет Меган Маркл (фото)

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Стало известно новое нелестное прозвище, которым персонал Кенсингтонского дворца называет Меган Маркл. По информации гламурного журнала Tatler герцогиню Сассескую, чье имя по-английски пишется Meghan окрестили Me-gain, что можно перевести, как «я получаю». Таким образом, как пишет издание, сотрудники дворца намекают на чрезмерную амбициозность жены принца Гарри.

Ранее сообщалось, что бывшую американскую актрису называют также «ураган Меган» и «герцогиня Трудная». Меган уже покинул целый ряд сотрудников, которые, по слухам, не выдержали ее сложного характера и требовательности. Говорят, что Меган неоднократно доводила своих помощников до слез. И для нее в порядке вещей отправлять им сообщения со своими распоряжениями в пять часов утра.

Последней потерей в рядах персонала Меган стала ее доверенная помощница Эми Пикерилл, которая объявила, что покинет герцогиню после того, как та родит первенца и окончательно обустроится в своем новом загородном доме — Фрогмор-коттедже.

К слову, переезд Гарри и Меган в новую резиденцию откладывается на несколько недель. В Фрогмор-коттедже все еще ведется ремонт, поскольку Меган продолжает вносить коррективы в дизайн своего нового дома. Так, говорят, супруги решили потратить дополнительно более 65 тысяч долларов на то, чтобы сделать помещения в доме звуконепроницаемыми. Они хотят отгородиться от гула самолетов, вылетающих из аэропорта Хитроу.

А на отделку детской Меган и Гарри, которые впервые станут родителями в конце апреля, потратили 250 тысяч долларов.

В новом доме Гарри и Меган все еще идет ремонт

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