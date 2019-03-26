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Шоу-бизнес

В семье Насти Приходько произошла трагедия: певица потеряла близкого человека

10:38 26 марта 2019 123
Анастасия Приходько
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная украинская певица Анастасия Приходько, которая оставила шоу-бизнес ради политики, сообщила в сети о трагедии в семье. Артистка потеряла родного человека — умерла ее любимая бабушка, с которой Настя всегда была очень близка.

«Вспоминаю когда она меня отправляла на фабрику звезд, мы пошли на выставку и купили мне юбку и блузку, Бабушка сказала ты у меня будешь самая красивая, она очень переживала за меня, и на Евровидении сказала, «представь что в зале нет никого только только я и мама»!, — поделилась трогательными воспоминаниями Настя.

Она призналась, что именно к бабушке всегда шла за советом, и находила у нее мудрые ответы на волнующие вопросы. Именно у бабушки она всегда находила понимание.

Как сообщил брат Насти Назар, их бабушку похоронили рядом с дедушкой, который ушел из жизни 21 год назад.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что семья внезапно умершей певицы Юлии Началовой тяжело переживает утрату единственной дочери и мамы.

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