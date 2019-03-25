Отец Юлии Началовой назвал виновника ее бед и проблем со здоровьем

Шоу-бизнес

Для родителей Юлии Началовой ее внезапная смерть стала ужасным потрясением. Отец и мать даже не подозревали о проблемах дочери, а когда певица оказалась в больнице, ни на шаг не отходили от нее. О том, что произошло на самом деле и как они переживают трагедию, кого считают виноватым, Виктор Началов рассказал в интервью Андрею Малахову в программе «Привет, Андрей».

Отец Началовой который раз подчеркнул, что не винит в случившемся врачей. Они сделали все возможное, использовали самое современное оборудование для очистки крови, но сердце не выдержало. Юля не придала значения ранке на ноге, слишком поздно обратилась в клинику, что и стало причиной трагедии.

«Занималась самолечением, занесла туда какую-то инфекцию, и пошло заражение крови. И аппараты хорошие подключили, и кровь чистили. Я даже не думал, что так все кончится», — рассказал он.

Также Виктор Васильевич поблагодарил всех друзей и поклонников, поддержавших семью, и тех, кто лично пришел проститься на кладбище. Очень многие звезды шоу-бизнеса откликнулись на беду Началовых. Только первый муж Юлии, солист группы «Премьер-министр» Дмитрий Ланской даже не позвонил.

«Ланской не звонил. И пусть не звонит. Все беды у нас начались с него. Сейчас бы он так не поступил. Поумнел с годами, наверное. Дали ему в руки здоровую нормальную девочку, а он черт знает что наделал с ней», — признался Виктор Началов.

Во время брака, певица, чтобы угодить вкусам мужа, активно начала худеть, сидела на диетах, принимала таблетки. Она довела себя до анорексии, весила всего 42 килограмма. Тогда молодую артистку врачам удалось спасти. Она начала новую жизнь, вышла замуж за футболиста Евгения Алдонина и родила дочь Веру. Но уже тогда в организме были запущены механизмы, имеющие негативные последствия в будущем.

Виктор признался, что даже на миг не допускал мысли, что с их любимой девочкой может случиться непоправимое. Они с женой все время были рядом. А в момент ухода Юлии отлучились. Они ездили по церквям, пытаясь вымолить спасение для дочери.

«Юля была под наркозом. Я с ней разговаривал и почувствовал, что она слышит: слезки чуть-чуть потекли. И я ей сказал: „Осилим, все будет хорошо“. Мы отъехали буквально на полтора часа, и в этот период мне позвонили и сказали, что все. Страшный удар. Не дай Бог такое никому пережить», — признался безутешный отец, едва сдерживая слезы.

Но пообещал, что они с женой будут держаться ради внучки Веры, которая будет жить с ними. Девочка показала взрослым невероятный пример мужества, она проявила характер, старается держаться и не плакать. Недавно она написала письмо ушедшей маме. Сейчас рядом с ней постоянно находится отец.

Напомним, Юлия Началова умерла 16 марта из-за сепсиса, который развился с незначительной раны на ноге. Ее похоронили 21 марта на Троекуровском кладбище в Москве. Проститься с певицей пришли многие коллеги по шоу-бизнесу.

Также «ФАКТЫ» писали о том, что после похорон на могиле Началовой увидели мистический знак.

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