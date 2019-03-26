Общество

Сдай оружие и сбереги семью: в Киеве стартует месячник по приему нелегального вооружения

С 1 по 30 апреля 2019 года в Киеве будет проводиться месячник добровольной сдачи огнестрельного и холодного оружия, боеприпасов, взрывчатых материалов и средств самообороны, заряженных веществами слезоточивого и раздражающего действия (газовых пистолетов, револьверов), устройств отечественного производства для отстрела патронов с резиновыми пулями, а также их регистрация в установленном законодательством порядке.

Напомним, что, в соответствии со статьей 263 Уголовного кодекса Украини, ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Но та же статья кодекса освобождает от уголовной ответственности граждан, добровольно сдавших оружие органам власти.

Что касается охотничьего огнестрельного оружия, то в случае его пригодности для использования оно может быть зарегистрировано на граждан на основании их заявления в соответствии действующим законодательством.

Сдать оружие можно в любом территориальном управлении полиции ГУНП. В частности, жители Печерского района столицы могут обращаться по адресу: ул. Лейпцигская, 5, тел. 288−56−53.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в стране на руках у населения находится от трех до пяти миллионов нелегальных «стволов».

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